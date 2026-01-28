台南 教保員虐童重罰 終身不聘任

台南市安南區某私幼家長民國114年10月陳情小孩遭推頭等不當對待，市府教育局調查發現，劉姓女教保員1個月涉及以拉扯、拍打等粗暴行為，不當管教17名幼童多達53件，陳姓女助理教保員數度跟進。教育局重罰劉女40萬元且終身不得聘任，另裁罰陳女6萬元及管制任教1年，幼兒園負責人也遭罰6萬元。

據了解，劉女在該園所任教5年，遭指動輒出手拍打幼童頭、臉或大力拉扯、壓制等，甚至在幼童用餐時強迫餵食。教育局啟動調查後，經調閱監視器影像查核，認定劉女光是1個月就多達53件不當管教，但她推說「情緒失控」。

經教保相關人員違法事件認定委員會審議，確認劉女違法情節重大，教育局除依法裁罰40萬元，且終身不得聘任為教保員；陳女協助帶班期間也跟進劉女不當管教，裁罰6萬元，且管制1年不得聘任為教保員，並要求她參加相關輔導研習課程。

教育局更將2人姓名與機構名稱同步公告於教育局「幼兒園不適任人員公告專區」及全國教保資訊網，以示懲戒，目前2人均已離職；另裁罰幼兒園負責人6萬元，並命其限期改善。

針對不少家長在社群質疑「裁罰不夠嚴格」，教育局指出，幼兒園一旦發生情節重大體罰及不當管教事件，除行為人和負責人將被處以行政罰鍰外，也會對該園處以一定期間減招、停招6個月至1年、停辦1年至3年，甚至廢止設立許可等處分。

教育局統計，幼兒園不適任人員公告專區114年有4案共裁罰5名行為人260萬元，113年5案裁罰6人262萬元，裁罰金額從12萬元到60萬元不等，有人反映無力一次繳款，現仍分期付款中。