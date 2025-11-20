台南、日本別府及宇佐 簽署觀光交流協定書

（中央社記者張榮祥台南20日電）台南市長黃偉哲及日本大分縣別府市長長野恭紘、宇佐市長後藤竜也，今天簽署「台南市、別府市及宇佐市觀光交流協定書」，促進三市間觀光發展和交流合作。

台南市政府今天發布新聞稿指出，台南市、別府市、宇佐市簽署觀光交流協定書外，別府市及宇佐市也將參加11月21日至24日的2025 TTF 大台南國際旅展，向台南市民推廣觀光魅力、互訪與友誼。

黃偉哲指出，台南市和別府市以溫泉著稱，台南市和宇佐市則有深厚宗教文化氣息，三市間擁有許多相似之處，適合推動觀光交流；他期待透過締結協定，觀光資源互通，相互理解，友誼綿延。

長野恭紘表示，別府市和台南市有許多共同點，希望台南市民多認識別府魅力，他期待觀光往來讓三市連結更深厚。

後藤竜也說，宇佐市和台南市淵源深遠，參與建設烏山頭水庫的技師中島力男出身宇佐市；宇佐市擁有知名的宇佐神宮、歷史文化和自然資源，他也非常喜歡台灣，相信三市觀光資源相互合作、共創未來。

市府表示，別府市位於日本九州大分縣中部，以「溫泉之鄉」著稱，共有8個溫泉區，又稱「別府八湯」，是日本最大溫泉區；「地獄巡禮」是別府市觀光特色，地獄蒸、湯之花（溫泉結晶）等是特產。

宇佐市位於日本九州大分縣北部，是大分縣糧倉，以大麥燒酒、炸雞、甲魚等料理聞名。1300年歷史的宇佐神宮，被視為日本「神佛習合」發源地之一。（編輯：黃世雅）1141120