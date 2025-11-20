台南、日本水上町兩地議會締結友好協定 邱莉莉：交流邁入全新里程 11

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台南報導

台南市議會今（20）日在永華議事廳大廳與日本群馬縣水上町議會正式簽署友好交流協定，象徵兩地情誼再升級。儀式由台南市議長邱莉莉與水上町議長小林洋共同簽署，台南市長黃偉哲、水上町町長阿部賢一親自出席見證，多位議員與代表也共襄盛舉，場面隆重而溫馨。

黃偉哲表示，台南與水上町友誼深厚，可追溯至賴清德總統擔任市長時期，雙方多年維持緊密互動，無論市政府或議會層級都累積深厚情感。他指出，今日締結友好協定，不僅代表兩地情誼深化，也象徵台南市民對遠道來訪貴賓的誠摯感謝，期盼未來能在農產、文化、教育、觀光等領域展開更全面交流，共同開創城市合作的新篇章。

廣告 廣告

邱莉莉表示，台南與水上町都深具文化底蘊，台南以歷史古城與美食聞名，水上町則以溫泉、滑雪及自然景觀著稱，兩地同樣重視在地文化與人民福祉，這些共同價值成為跨國交流的堅實基礎。她指出，雙方10年來透過互訪，無論政府或市民層級，都展現深刻交流成果，也感受到水上町對台南的溫暖支持。

邱莉莉指出，未來兩地將在經濟、教育、運動、文化及藝術等多重領域持續深化合作，推動長期交流與資訊共享，讓台南與水上町的情誼更加穩固、歷久彌新。

水上町位於群馬縣東北部，人口約1.8萬，距離東京僅一小時新幹線車程，是日本知名溫泉與戶外觀光勝地。雙方自2013年締結友誼市以來互動熱絡，水上町長期支持台南農特產，近3年每年訂購超過2公噸愛文芒果，2021年更聯合多個地方政府與城市採購13.44公噸台南鳳梨，在台南地震時也曾主動發起募款，情誼可見一斑。

照片來源：台南市府

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

中午來開匯／籲「不要再打高空」談罷免後警訊 陳亭妃：藍白合成常態、2026全台不好選

批國民黨亂修財劃法重傷高雄 陳其邁：外行開藥、地方被迫吞藥

【文章轉載請註明出處】