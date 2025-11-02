台南 昔家扶兒認養2童 延續善循環
幼年遭遇家暴交由祖母撫養，嬤孫貧苦相依為命，成為家扶認養童的胡皓文，記憶中兒時常需寫信給認養自己的陳爺爺，如今長大當起手機店老闆，搖身一變認養人，一口氣認養2名孩童，2日在北台南家扶中心舉辦的相見歡活動中，雖未能與陳爺爺見面，但見到自己認養的2名小孩，仍開心有回饋社會的能力。
27歲胡皓文幼年被送往阿嬤家安置，國小階段接受北台南家扶中心認養扶助，每年總要寫信給一位陳爺爺，一開始不明白原因，長大後才知道陳爺爺認養自己。
胡皓文長大後自行創業當老闆，有能力後也認養2名家扶兒，今年首次參與家扶舉辦的相見歡活動，開心見到認養的2童。
胡男原本也期待與陳爺爺見面，但70多歲陳爺爺臨時有事而無法出席，但仍轉交祝福卡片，肯定胡男長大後傳承延續「善的循環」，這也是他擔任認養人近50年，仍持續認養7名家扶兒的動力。
北台南家扶中心2日在尖山埤渡假村舉辦「認養相見歡」活動，來自全台的69名認養人與78名認養童及其家人一起參加。
北台南家扶中心統計，目前扶助家庭有880戶，共1450位家扶兒，這些家庭中，主要負擔經濟的家長通常以臨時工、服務業為主，大多數因為家中有人患病或需要照顧家人，平均月收入不滿1萬元的家長占21.5％，2萬5000元至3萬元的家長占19.5％，有近63.3％家長收入低於勞基法規定的最低工資。由家扶提供獎助學金與認養人，幫助弱勢家庭孩童正常就學成長。
