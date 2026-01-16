台南「星鑽交通中心」BOT案 二度啟動招商

（中央社記者張榮祥台南16日電）台南市政府啟動中西區「星鑽交通中心」BOT案，民國112年首次招商乏人問津，如今再度公告招商，預定1月下旬分別在台南、台北舉辦招商說明會，吸引民間投資營運。

「星鑽交通中心」位於中西區民生路2段近中華西路2段路口，鄰近運河星鑽特區，也是進入安平的門戶，基地面積約1.12公頃，目前是臨時平面停車場，基地還留存歷史建築「濟生醫院」，前身是1910年代因應鼠疫設置的「台南避病院」。

市府112年首次啟動「星鑽交通中心」BOT案，卻乏人問津，之後又在地下發現疑似清領沈葆禎興建「永固金城」遺址，通報文資調查，但這處疑似遺址尚未具有文資身分。

因此，台南市政府交通局再度啟動「星鑽交通中心」BOT案第2次政策公告招商，希望透過民間投資興建營運，滿足周邊公共運輸及停車需求，且規劃複合式商場及修復歷史建築活化再利用。

交通局預定召開2場招商說明會，分別是1月21日下午2時在台南福爾摩沙遊艇酒店、1月22日下午2時在台北集思北科大會議中心。

交通局表示，「星鑽交通中心」可能存有地下遺構，後續若有文資處置、移置或拆解等相關工作，由主辦機關負責，相關期程不計入契約期間。

交通局說明，「星鑽交通中心」許可年限70年，以多目標使用方式興建「交通中心」及整建「歷史建築」為主軸，以因應公共運輸轉乘需求，且應一併修復「濟生醫院」，規劃作為展覽空間，延續文化資產價值。（編輯：黃世雅）1150116