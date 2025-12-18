台南 智青用色彩 點亮耶誕禮袋

台南市玉井區德蘭啟智中心推動「社區共融服務」被企業看見，晶英酒店日前到訪舉辦杯子蛋糕製作活動，發現智青「阿全」畫作展現小宇宙的溫暖能量，業者驚豔且決定首度與機構合作，將他的畫印上飯店的耶誕禮袋封面，義賣所得扣除成本後再回饋給中心當營運經費。

德蘭啟智中心是為天主教會在山區創辦的私人日照機構，成立37年，照顧6歲以下發展遲緩兒童、18歲以上智能障礙青年，每天有66人在中心接受照顧，另外更照顧在社區1000多人。

機構長年推動「社區共融服務」，結合早療、長照與身障服務，促進身心障礙者、社區長輩以及地區居民之間的互動交流。舉辦活動時會邀地方幼童與長輩一起同樂，增加智青與一般人相處機會。

40多歲的李銘全自小就有智能障礙，20多歲入住德蘭啟智中心，白天待在中心，晚上住在社區家園中。最近1年來喜歡畫畫，常在「共融服務」活動中作畫，畫作受到社區長輩稱讚，讓他更有信心，天真的說要成為「比賽專家」。

晶英酒店每年都會結合弱勢單位舉辦耶誕義賣，去年與瑞復益智中心合作，今年耶誕節前夕參加「德蘭小白花工坊」，舉辦杯子蛋糕DIY活動時，發現阿全以「自己的一天」為名的畫作富有色彩與美感，充滿力量。

阿全畫作的時間軸透過不同顏色區分，他解釋，藍色是白天、橘紅色是太陽、黑色部分代表夜晚的地面上開滿了花，這些花朵，代表他在德蘭很多年、開出了好多花。

為了鼓勵阿全，業者首次與德蘭啟智中心合作義賣，決定以他的畫作當成耶誕禮袋封面，裝上薑餅人、芒果乾等耶誕小物，在飯店內推出耶誕公益禮袋。義賣所得扣除成本，將捐贈給德蘭作為營運經費。