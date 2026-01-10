台南「最大尾」落網！ 巨無霸黃金綠鬣蜥躲一年 遭擊落

台南市 / 綜合報導

綠鬣蜥大舉入侵台灣中南部，其中以台南、屏東災情最為慘重，在台南有一隻體長1.5公尺的「黃金」綠鬣蜥長期「逍遙法外」，最近終於「落網」，從樹上遭擊 落 。

這支巨無霸綠鬣蜥，體長超過1.5公尺，自去年起就固定棲息於台南祥合公園，公園內其他綠鬣蜥不斷被捉捕，但唯有這隻「黃金巨無霸」始終逍遙法外，異常狡猾，知道如何躲避狩獵者，終於在今年初， 台南農業局森林保護科 派遣持槍專業獵人，才終於將這隻黃金巨無霸擊落「逮捕歸案」。

