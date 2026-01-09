台南「最大尾」落網！永康巨型綠鬣蜥逍遙一年 神射手持彈弓槍制伏

社會中心／程正邦報導

台南巨無霸綠鬣蜥，體色偏金黃色，逍遙法外長達1年，終於被捕。（圖/謝其良提供）

台南市永康區祥合公園內，一隻體型碩大且體色罕見呈現「偏金黃色」的巨無霸綠鬣蜥，因長期棲息於高大桉樹梢、極難捕捉，被當地居民與鳥友稱為「逍遙法外」的蜥王。在農業局森保科長期的佈線與追蹤下，新年伊始終於傳來捷報，由委外專業團隊調派神射手出擊，成功將這隻長逾 1 公尺的「黃金綠鬣蜥」逮捕歸案。

巨無霸綠鬣蜥躲樹上，逃避獵人捕捉。（圖/謝其良提供）

公園明星變隱患：金黃體色成保護色？

資深鳥友謝其良長期在祥合公園記錄野鳥生態，早在去年便發現這隻體型驚人的綠鬣蜥。謝其良接受媒體採訪時指出，這隻綠鬣蜥極其聰明，專挑數公尺高的桉樹頂端曬日光浴，與地面保持極大的安全距離。由於高度過高，傳統的捕捉網與陷阱對牠完全無效。

公園內其他體型較小的綠鬣蜥陸續被捕獲，唯獨這隻金黃色個體憑藉地理優勢多次躲過獵捕，成為居民口中的傳奇，直到近期才消失於大眾視野。

南市農業森保科接獲民眾通報派神射手出馬，終於捕獲祥合公園蜥王。（圖／南市農業局提供）

神射手出動：精密制敵解決「樹梢難題」

台南市農業局森保科長朱健明證實，這場「捕王行動」係因民眾通報其蹤跡，由專門獵捕人員持合法獵槍（彈弓槍）進行高空精準打擊。

捕獲當天，除這隻 1 公尺長的金黃蜥王外，現場亦同時移除另一隻體色較暗、同樣長達 1 公尺的成年個體。由於公園內人潮眾多，農業局強調所有捕捉行動皆在安全規範下進行，避免讓巨大的外來爬行類動物對休閒民眾造成驚嚇。

南市農業局成果豐碩，一次補貨兩隻綠鬣蜥。（圖／南市農業局提供）

數據驚人：台南 2025 移除量翻倍破 2.6 萬隻

根據農業局統計，台南市針對綠鬣蜥的移除力度正逐年加大。2025 年台南市共計移除 2 萬 6820 隻綠鬣蜥，數據較前一年暴增一倍以上，顯示外來種擴散壓力仍極大。

為防止綠鬣蜥入侵都會區公園影響生態，市府設有專線（0989100919、0912354463），在接獲民眾通報後將立即派員前往「掃蕩」。

