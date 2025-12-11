台南 東區翻新 榮家舊址重劃明年招標

位於東區的原台南榮家已搬遷，舊址建物也已完成拆除，重劃工程預計明年初上網公告招標，農曆年後進場施工，民國117年完工。（曹婷婷攝）

鄰近台南文化中心、位處精華地段的原台南榮民之家今年6月完成搬遷，現地舊有建築已拆完，近6公頃土地也已展開市地重劃作業，地政局表示，待明年初上網公告招標，接續於農曆年後就能進場施工，預計民國117年完成重劃工程，屆時可望為東區帶來新氣象。

原台南榮家已有逾70年歷史，囿於舊有建築無法符合《老人福利法》設置老人福利機構標準及無障礙居住生活等需求，行政院退輔會斥資16.41億元，遷建至東區平實基地及永康區原網寮北營區。

榮家搬遷及舊址活化再利用歷時長達12年醞釀規畫，整起市地重劃範圍崇明七街、崇明路、榮譽街，由於基地緊鄰鐵路地下化後的林森車站，被看好未來將是東區最亮眼地標，更可望帶動當地發展。

都發局表示，全案都市計畫規畫內容包括將闢建公園、停車場、廣場、新闢道路、車站與公園道等，其他則配合車站周邊發展需求規畫住宅區跟商業區，整體生活環境品質將更為提升。尤其，榮家既有樹木密集處也畫設2處公園用地，占地約1.02公頃，盡量原地保留樹木植栽。

目前榮家舊址仍緊閉大門，地政局說明，榮家原建物均已拆除完畢，現展開營建土石方清運的收尾工作，整個重劃工程案明年初就會上網公告招標，預計農曆年後進場施工，工期約2至2年半，力求117年完成。

地政局說明，未來將有2座公園、1座滯洪池，停車場用地將由交通局規畫蓋一座立體停車場，並採多目標使用方式規畫合併國民運動中心、活動中心以及東區區公所、東區戶政事務所等單位進駐使用，目前交通局也正在向中央爭取經費。

因應鐵路地下化工程與先進運輸系統新設林森站，榮家舊址位於重要交通節點上，原榮光大道將畫設為南北向主要道路，崇學路也將打通，一路銜接至鐵路地下化的路廊。