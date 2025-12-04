台南「林家肉燥飯」1碗賣10元堅持35年！1原因突熄燈

「林家肉燥飯」老闆與老闆娘。（圖／翻攝自Facebook）

在台南飄香35年的「林家肉燥飯」昨（3日）突然在社群媒體宣布將結束營業。這家以1碗10元肉燥飯聞名的小店長期以平價、可口的家常味深受在地居民喜愛，消息一出立即引發大批網友不捨，不少人湧入留言感嘆「謝謝你們帶給大家那麼多年物美價廉的餐點」、「最佛心的肉燥飯，辛苦了」、「感謝頭家頭家娘把美食分享給大家。」

「林家肉燥飯」自1990年開店，以10元肉燥飯、海產粥、海鮮湯及多款自助式菜色而知名，親民價格讓它成為許多台南人長年的口袋名單。過去連總統賴清德仍是副總統時也曾到店內用餐過。

廣告 廣告

店家臉書粉專在昨突然宣布「林家肉燥飯，謝謝大家，下台一鞠躬」。文中提到店家從南園街養生市場起家，後來搬到安和路一段，長年吸引一代又一代客人，「從阿公帶著孫子來吃，到孫子長大帶著自己的孩子來吃，林家肉燥飯彷彿是每個老客人家裡的第二個廚房。」

文內也感性提到，1碗10元的肉燥飯堅持了35年，「裡頭蘊含的不只美味，還有辛苦的血汗，和已工作到變形的一把老骨頭。」老闆也有感而發：「大家生活都辛苦了，為的就是只求一頓溫飽，我們少賺一點沒關係，大家有吃飽就好。」

如今由於林老闆與老闆娘年事已高，必須忍痛做出重大決定，「想說的話太多了，期間真的非常感謝所有人的支持。林家肉燥飯的扛棒，會繼續扛在肩上，無論未來走向何方，也請再給我們支持！加油！打氣！」

事實上，就在上個月初店家便透露林老闆接受疝氣手術，並於11月月6日至30日店休，讓老闆進行身體維修與休養。未料本月初便突然宣布熄燈，讓不少原本打算近期再訪的饕客感到遺憾，直呼「哭哭，好久沒吃了，這禮拜才想說要帶朋友去吃而已，居然無緣」、「辛苦你們了～請阿北阿姨好好休息」、「謝謝林老闆的好吃肉燥飯⋯⋯從小吃到現在，祝福林老闆，退休快樂，平安喜樂」、「祝老闆早日恢復健康」、「支持兒子繼續傳承下去」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

全面取消補班日制度！明年9連假一次看

黃立成砸4.6億「重回賭桌」喊：故事仍在繼續 疑「幸運數字」曝光

10年沒教召一查就中14天！他傻眼喊「以前才5天」 網：退伍10年仍在等通知