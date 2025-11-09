台南 極重症失能住宿補助 挨批僅萬元
台灣長照2.0評估第6至8級極重症失能者居家照顧每月補助2萬8000至3萬6000多元不等，但有家屬認為此等級的病患難以居家照顧，但改送住宿型安養機構補助卻降為1萬元，今年透過長照業者向衛福部求助，期待新版長照3.0方案，能將極重症補助納入住宿型機構選項，真正減輕照顧者的負擔。不過，衛福部卻以不符長照「社區老化」、「在宅醫療」的政策精神，未表同意。業者將爭取到立法院開公聽會，持續為家屬發聲。
台灣長照3.0正緊鑼密鼓修訂中，但有家屬發現，在長照2.0中，第8級失能者每月補助3萬6000多元，卻明文規定不適用住宿型機構，無法實際解決家屬的需求。
家屬認為，長照政策評估的第6至8級病患已屬極重症失能，一般來說需要24小時照顧，家屬選擇居家照顧方案，除了照服員每天8小時照顧，還需自行照顧16小時，但多數人白天辛苦工作，下班後已有心無力。
不過，若家屬選擇將失能者送往24小時照顧的住宿型機構，需面對高昂的看護費用，政府每月卻僅補助1萬元，連居家服務補助的三分之一都不到，落差甚大。
台南市1名護理師考量補助問題，選擇讓極重症長輩在家使用每天8小時居家服務，剩下無力照顧的16小時，只好再花每小時1200元另請看護，最後更因不堪經濟負擔，只能退休專職照顧家人。
台灣長照社團法人協會理事長潘新傳接獲不少家屬的陳情，日前開會時曾向衛福部反映此事，中央卻認為不符「社區老化」與「在宅醫療」的長照政策方向。
潘新傳認為，衛福部既然重視「喘息照顧」，就應該給極重症者家屬一個選擇「照顧方式」的權利，他將號召全台長照業界公會，並結合認同這項政策的民代，爭取在立法院召開公聽會，公開訴求給家屬一個「改送住宿醫療機構，也能同額補貼」的選擇權利。
