台南 標售11筆地 安南副都心受矚目

台南市政府地政局今年首辦開發區土地聯合標售，推出詢問度熱絡的麻豆工業區、北安商業區等共計11筆10標土地，其中北安商業區定位為「安南副都心」，安南區現為全市人口第二大行政區，建商亟欲搶進插旗，此次標售標的鄰近草湖重劃區，地方期待引進百貨商場提升生活機能。

台南長期發展重心側重於原市區，後來雖擴及永康區、南科等地，但區域發展落差仍大，地政局表示，此次釋出多筆產業用地，推出標的包括麻豆工業區、北安商業區及南科特定區開發區塊F、G區段徵收區等3處開發區，共計11筆10標土地，期能均衡區域產業發展與升級。

地政局市地重劃科表示，此次標售詢問度最熱絡的是麻豆工業區及北安商業區，前者是回應許多廠商反映工業區土地稀缺，希望能尋找方正、大面積土地蓋廠房，推出的5標工業用地，其中2標甲種工業區、3標乙種工業區，標售底價每平方公尺3萬400元至3萬2000元不等。

位於安南區北安路二段蛋黃區的北安商業區（商60）這次推出2標商業用地，鄰近草湖重劃區，坐擁大面積綠地公園，地理區位佳，標售底價每平方公尺19萬4000元至20萬2000元不等，已有不少建商、廠商詢問，希望趁早搶進。

安南區目前人口為20萬4534人，為全市人口第二多的行政區，在南科外溢效應下人口持續增加。安南區長魏文貴表示，期待北安商業區可以引進百貨商場進駐，滿足安南區民眾的需求。

近年溪北被邊緣化議題也常被提及，地政局強調，麻豆工業區介於南科、新營之間，未來隨著麻豆工業區有愈來愈多廠商進駐設廠，將可望提供溪北地區民眾就近就業的契機，也能帶動鄰近住商發展活絡，帶動消費。

地政局表示，此次還有南科F、G區段徵收區推出1標商業用地、3筆2標住宅用地，標售底價每平方公尺12萬5000元至16萬2000元不等，即日起公告招標至3月5日，3月6日上午10時辦理開標作業。