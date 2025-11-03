台南 死亡車禍潮再現 順安續延挨批

台南市「當日死亡」車禍案件年初飆高峰，台南市警局5月推出「順安專案」，取締多項交通違規，降低交通事故發生率，連2個月降低看似奏效，但10月卻再飆高，其中大新營地區包辦6件，肇因多半仍是駕駛人分心等人為因素。警方10月底再推出「取締大型車專案」，同時11月延續順安專案。一再延續的專案勤務讓基層警抱怨，斥「排勤務治百病」是警界慣用招數，是否能真的降低違規、死亡率令人質疑。

台南市當日死亡車禍案件1月發生19件，死亡20人，接著每月都有10多件，警方針對高危險交通事故，5月推出「順安專案」，主要取締酒駕、逆向、大型車違規、闖紅燈、駕駛使用手機、並排臨停與超速等共12個項目，陸續推出「順安專案2.0」。

這項專案在8月、9月收效，連2個月的當日死亡車禍都降至個位數，基層都盼專案勤務能取消，不料10月統計數字再飆高，全市16件、死亡16人，以大新營區最多，死亡車禍為6件6人。

新營警分局分析，大新營區的當日死亡車禍案件今年迄今共發生19件，較去年同期增加8件，分析原因以駕駛人恍神、緊張、心不在焉及分心駕駛跟自撞等人為因素為多，事故時段以上午10時至12時發生率較高。

針對死亡車禍量再飆高，交通大隊除在11月持續「順安專案」取締執法，10月底更一連推出3天的「取締大型車專案」，另外深入社區、廟宇宣導交通安全，提升交通安全意識。

近日已有基層不滿順安專案一再延續，在網路上發文表達不滿，質疑警界每遇任何交通問題都以「排勤務治百病」，經年累月的專案勤務對交通無幫助。

有資深交通執法警官認為「科學的盡頭是玄學」，私下形容，死亡車禍分析再多都沒用，發生率全靠運氣，各轄區風水輪流轉，沒有「一推行就有效」的專案。