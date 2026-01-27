台南 母檢查兒尿床被控猥褻 判無罪

嘉義市一名母親被控伸手進入未滿14歲親生兒子的褲襠內撫摸下體，遭嘉義地檢署依乘機猥褻罪起訴後，台南高分院判無罪。（本報資料照片）

嘉義市一名母親被控伸手進入未滿14歲親生兒子的褲襠內撫摸下體，遭嘉義地檢署依乘機猥褻罪起訴。一審判無罪後，檢方不服上訴，但台南高分院認為，母親當時曾詢問孩子「有沒有要尿」，加上目擊的孩子外祖父也證實，女兒的動機是為檢查孩子有無尿床，難認與性慾有關，判決駁回，此案檢方還可上訴。

判決指出，民國113年5月17日凌晨3時多，該母親在嘉市住處房間內，趁兒子熟睡時將手伸進褲襠撫摸下體約6秒鐘。外祖父目擊並以手機錄影，之後將影片提供給社工轉交醫師，作為女兒精神疾病治療評估之用，未料社工通報警方，意外引發官司。

檢方認為，這名母親明知兒子年幼，竟趁其熟睡不知抗拒之際為猥褻行為；加上孩子的外祖母也曾在法庭提及，女兒因男友不在身邊，曾表示「需要男性陪同就寢以緩解寂寞」，據此認定母親在主觀上具有猥褻犯意。

該名母親堅決否認，辯稱當晚聽說孩子上學會尿褲子，才想說幫他包尿布、檢查有無尿床。辯護律師也說，母親觸摸的時間極短，外祖父也證實當天女兒只是檢查，難認屬引起性慾的行為。

一、二審勘驗外祖父拍攝的錄影光碟，發現母親在拉開褲子的過程中，曾問兒子「你有沒有要尿？」隨後才伸手檢查。外祖父證稱，女兒當時剛回嘉義接受精神科治療，因聽聞孩子尿褲子才起意「關心」，他錄影只是為了警惕女兒不要情緒失控。

二審認為，該名母親的行為與一般家長檢驗子女有無尿床的情形並無違背，屬於親子間相處的常態，加上檢方的起訴內容也無其他積極證據，證明母親主觀上有滿足性慾的故意，因此一審判決並無違誤，駁回檢方上訴。