「台南-沖繩」開航 盼打開連結日本西南部門戶

（中央社記者張榮祥台南25日電）台灣虎航繼23日「台南-熊本」首航後，「台南-沖繩」今天也開航。台南市長黃偉哲在台南機場迎接旅客，期待這2條航線打開台南連結日本西南部重要門戶。

黃偉哲今天在「台南-沖繩」首航儀式，歡迎遠道而來的旅客，送上首航紀念小物。他說，繼「台南-熊本」起飛後，「台南-沖繩」航線也啟程，希望台南市民飛往九州或沖繩，選擇從台南機場出發，台南機場和台灣虎航將繼續配合，開闢更多航線。

市府說明，「台南-熊本」航線12月23日起每週二、五飛航；「台南-沖繩」航線12月25日起每週四、日飛航。

市府表示，台灣虎航這2條新航線開航後，將縮短台南和日本西南部時空距離，也有助於促進旅遊人潮往來，帶動雙向觀光、經貿與文化交流。（編輯：黃世雅）1141225