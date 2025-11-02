台南 沙崙惡臭難解 向中央提報離牧

台南歸仁沙崙發展蓬勃，但從農村蛻變科技城的同時，沙崙多達14家畜牧場臭味卻無解，農業局表示，已向中央反映並提報離牧計畫。（曹婷婷攝）

台南歸仁沙崙是繼南科之後的重要產業聚落，南科四期也可望落腳於此，政府喊話未來將是大南方新矽谷。但歸仁畜牧場共52家，沙崙周邊即有14家，吹南風飄豬屎味、吹東北風瀰漫雞屎味，民眾質疑哪裡像「新矽谷」？農業局指出，針對沙崙14家已向中央提報離牧計畫，約需7億元經費，若獲中央支持才可望啟動，現階段仍是力求減少臭味。

歸仁沙崙近年發展蓬勃，陸續有沙崙智慧綠能科學城建置、中研院南部院區等機構進駐，國科會也拍板於此設立AI產業專區，南科四期也已獲中央核定，預期未來將與南科形成完整的南台灣科技S廊帶，前景一片看好，但當地畜牧臭味卻嚇壞人。

歸仁畜牧場密度為溪南最高，整區多達52家養豬、養雞、養羊場，光是沙崙周邊就有14家。地方認為，著眼於未來發展科技廊帶，離牧是不得不的手段，否則以畜牧業長期產出的臭味及動物排泄物的硫化氫，勢必會影響科技大廠的設備。

農業局表示，初步詢問沙崙周邊畜牧場業者心聲，多表示除非有經費補助或地目變更，才會願意離牧，私下也有業者稱才剛換水簾式豬舍，為何要被趕走？由於過去南科發展初期也有離牧、遷走養雞場前例，農業局已向中央反映沙崙周邊畜牧場的離牧計畫，經費約7億元，但後續要等中央規畫，否則單憑地方政府之力，仍有未逮。

農業局長李芳林說，短期也向農業部申請專案，希望透過計畫性輔導畜牧業者提升設備防臭等措施，另也請環保局揪臭。

環保局表示，今年比較奇怪的是，往年臭味多集中冬季，但今年從3月到9月都不斷有民眾反映空氣臭不可聞，陳情件數不減反增，近來針對當地畜牧業異味採樣，查獲並裁罰3件。

環保局稽查檢驗科提到，每周都會進行採樣，也出動聞臭師、微感測器等針對熱區巡查，但臭味非定點不易查緝，過去歸仁一處養雞場屢遭民眾檢舉是惡臭來源，但今年該處養雞場已歇業，臭味卻未減；另外，部分農民慣以雞屎施肥也易臭氣沖天，這部分也同步展開勸導稽查。