台南「海德沃福」遭竊損200萬⋯他專挑LV、愛馬仕偷！落網只剩這些

方嫌將偷來的贓物銷贓變賣，疑似將不法所得拿去買毒還債。（圖／翻攝畫面）

日本知名二手專賣連鎖店「海德沃福」南台灣首間分店，24號凌晨遭竊賊闖入，專挑LV及愛馬仕精品包及名錶偷，得手後逃逸無蹤，業者粗估損失200萬元。警方組成專案小組經過2天追查，逮到47歲方姓嫌犯，身上僅剩下9000元，得手的20幾樣精品包跟手錶，剩不到10樣，訊後依竊盜、毒品罪嫌送辦，檢方聲押獲准，警檢將持續追查贓物下落。

方嫌專挑愛馬仕、LV偷，落網只剩不到10樣。（圖／翻攝畫面）

24日凌晨3時許，方嫌騎著偷來的機車，騎至海德沃福後，徒手開啟大門闖入店內，直奔高價商品區域，專挑LV、愛馬仕精品包及名錶偷，得手財物價值共計200多萬元，犯案後立即騎車逃逸。警方發現保全系統啟動後立即趕到現場，但人已逃逸無蹤，組成專案小組追查。

海德沃福24日凌晨遭竊損失200萬元。（圖／翻攝畫面）

調閱監視器已車追人，最終掌握方嫌在安南區某賓館落腳，於26日下午上門逮人，警方發現方嫌身上僅剩約9000元現金，偷了20多樣精品剩不到10樣，疑似都已遭其轉賣銷贓，用來償還欠債及購買毒品，警方訊後依竊盜、毒品罪嫌送辦，檢方聲押獲准。

海德沃福,台南,日本,警方,精品包,竊盜（圖／翻攝畫面）

