台南「港口王」助詐洗錢9億遭起訴 親大哥公司聲明切割

台南市老字號銀樓「港口王」負責人王明福涉及詐團洗錢金額高達9億，檢方近日偵結起訴具體求刑20年，而王男已分家的大哥今透過公司發布聲明，強調與新聞事件中「港口王貴金屬有限公司」完全無關。

警方查扣金條。（圖／翻攝畫面）

檢方調查，詐騙集團透過購買黃金並將其包裹在鉛錫合金中，將贓款走私出國，主要寄送至柬埔寨與越南，共計有118名被害人遭詐欺，財產損害金額合計高達6億4354萬多元，寄出的黃金條塊重量超過200公斤，以現在黃金牌價計算，共價值8億9千多萬元。

台北地檢署昨（23）日依詐欺犯罪危害防制條例、刑法加重詐欺、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪起訴黃女、王男等7人，並求處黃女15年以上、王男20年以上徒刑，其餘被告也分別求處10年至15年以上有期徒刑，媒體報導王明福名嚇銀樓登記在台南市一處鐵皮屋，據傳其身價可能超過數十億。

據傳台南港口王銀樓3兄弟已經分家，商標由大哥擁有，大哥今（23）日透過「金明成貴金屬有限公司」發布聲明，強調「港口王」是該公司依法註冊品牌名稱，與新聞案件中所指「港口王貴金屬有限公司」，在公司登記、負責人、營運內容及業務體系上，均無任何關聯或從屬關係，屬於完全不同的獨立公司，相關新聞事件與金明成貴金屬並無任何關係。

