台南 漢方入甜點 中藥材二代找出路

接手家中經營的中藥材批發生意，黃柏鈞把漢方藥材融入甜點，顛覆中藥很苦的刻板印象。（曹婷婷攝）

家裡經營中藥材批發的黃柏鈞是「被中藥養大的」，面對中藥市場日益萎縮，原從事資訊業的他返鄉接家業後，不斷思考下一步怎麼走？今年初自創品牌，將藥材融入巧克力、冰淇淋及香氛產品等，抓住年輕人目光，目標希望將斷層的客群拉回到中藥房。

在台北從事資訊業10餘年，黃柏鈞在家人感召下回鄉，已接手家業10年。他說，藥材批發早期是一輛車載滿滿交貨給下游中藥行、中醫診所，但近幾年迅速萎縮，許多老店以前叫貨數十斤起跳，但數量逐年減，讓他意識到不轉變不行。

他嘗試將中藥融入巧克力當作甜點推廣，很多人乍聽狐疑「會好吃嗎？」嘗過後卻很驚豔，也訝異原來漢方藥材可以這麼新穎有趣。他提及，一般人聽到中藥直覺會聯想到苦，所以他最初就從巧克力、甜食概念導入，背後有團隊負責研發口味，他則掌控藥材及味道，「要吃得下去，才能吸引人家一直吃」，另也有中醫師把關，確立漢方搭配適合大部分人食用。

黃柏鈞說，漢方中藥材被視為傳統、老派，他要做的就是打破大家的刻板印象，把結合中藥材的漢方元素變成甜點、香氛、冰淇淋等，「好玩，才能讓更多人願意嘗試」，現已有不少回頭客找他買中藥材，呼應他想要將漢方藥材發揚光大的初衷。

身為中藥材批發二代，他深諳中藥產業面臨存續困境，不乏同業煩惱沒有明天，但大家也不敢貿然跨出那一步。他說，站出來創立品牌，也是希望做給大家看，「真的有轉型契機」，他目前除持續藥材批發生意，兼販售漢方新品牌，明年也預計開1家中藥房，希望帶動年輕人願意走進中藥房。