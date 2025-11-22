台南 火燒垃圾山 環保局恐開單自罰

台南市後壁區烏樹林廢棄物暫置區21日晚間8時40分傳出火警，大火延燒14小時，直到22日上午10時50分才撲滅，未來數日仍需處理殘火。附近居民早就憂心發生火警，不料惡夢成真。一旦火調報告認定違規，管理單位台南市環保局恐需依照空汙法對自己開罰1200元至10萬元罰鍰。

後壁區福安里與白河區秀祐里交界的一處空地為軍方土地，在丹娜絲風災後提供災民作為清理家園堆置垃圾的暫置區，由環保局暫時管理，自7月8日開始進場，累積超過25萬公噸垃圾。

廣告 廣告

堆積成山的廢棄物早引起附近居民不安，擔心釀災，一度有民眾反映數周前曾發生小火警，卻無人理會，21日果真釀成大火。廢棄物暫置區內堆積綜合垃圾的區域範圍21日晚間突然起火燃燒，火勢瞬間蔓延3000平方公尺，形同火燒垃圾山。

除消防局人車搶救，環保局還加派5輛怪手在火場硬挖出2道防火巷，火勢才在22日清晨控制，上午10時50分撲滅。因廢棄物堆內仍在悶燒，現場垃圾堆內不斷冒出白煙，仍需怪手挖掘，殘火處理恐需耗時數日。

環保局表示，這處廢棄物暫置區原定明年5月交還海軍用作飛彈基地，因經費有限加上當地作業空間有限，造成垃圾去化進度延遲。後續將依現場蒐證、火調報告及檢測分析，對違規者依空汙法32條開罰，最高可處1200元至10萬元罰鍰。如查不到火災行為人，將對具備「可歸責性」（例如管理人）開罰。屆時環保局恐將開單給自己。

台南市環保局對自己開單並非首例，仁德掩埋場民國110年曾發生大火，台南市環保局就因管理不當造成自燃，依空汙法對自己開罰5000元。