台南 火燒垃圾山 環保局恐開單自罰
台南市後壁區烏樹林廢棄物暫置區21日晚間8時40分傳出火警，大火延燒14小時，直到22日上午10時50分才撲滅，未來數日仍需處理殘火。附近居民早就憂心發生火警，不料惡夢成真。一旦火調報告認定違規，管理單位台南市環保局恐需依照空汙法對自己開罰1200元至10萬元罰鍰。
後壁區福安里與白河區秀祐里交界的一處空地為軍方土地，在丹娜絲風災後提供災民作為清理家園堆置垃圾的暫置區，由環保局暫時管理，自7月8日開始進場，累積超過25萬公噸垃圾。
堆積成山的廢棄物早引起附近居民不安，擔心釀災，一度有民眾反映數周前曾發生小火警，卻無人理會，21日果真釀成大火。廢棄物暫置區內堆積綜合垃圾的區域範圍21日晚間突然起火燃燒，火勢瞬間蔓延3000平方公尺，形同火燒垃圾山。
除消防局人車搶救，環保局還加派5輛怪手在火場硬挖出2道防火巷，火勢才在22日清晨控制，上午10時50分撲滅。因廢棄物堆內仍在悶燒，現場垃圾堆內不斷冒出白煙，仍需怪手挖掘，殘火處理恐需耗時數日。
環保局表示，這處廢棄物暫置區原定明年5月交還海軍用作飛彈基地，因經費有限加上當地作業空間有限，造成垃圾去化進度延遲。後續將依現場蒐證、火調報告及檢測分析，對違規者依空汙法32條開罰，最高可處1200元至10萬元罰鍰。如查不到火災行為人，將對具備「可歸責性」（例如管理人）開罰。屆時環保局恐將開單給自己。
台南市環保局對自己開單並非首例，仁德掩埋場民國110年曾發生大火，台南市環保局就因管理不當造成自燃，依空汙法對自己開罰5000元。
其他人也在看
台南廢棄放置場大火！7層樓高垃圾山 撲滅恐需一周
台南後壁丹娜絲風災後廢棄物暫置場驚傳大火！近7層樓高的垃圾山全面燃燒，火光衝天，燃燒面積達3000平方公尺，相當於一個足球場大小。消防人員已控制火勢，但完全撲滅可能需長達一週時間。該暫置場堆放超過23萬噸廢棄物，包含廢磚瓦、廢木材、垃圾及波浪板等。大火導致台南周邊14個行政區空氣品質惡化，當地農民對火災原因表示懷疑，台南市政府環保局表示正盡速辦理發包作業，以完成廢棄物處理與清運。TVBS新聞網 ・ 1 天前
黃國昌2026新北市長出局？黃暐瀚：可能就是李四川對蘇巧慧
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰。近期一份民調顯示，黃國昌呈現落後局面。媒體人黃暐瀚說，「我覺得可能就是李四川對蘇巧慧了」。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
李四川鬆口了！1句話疑暖身「備戰新北」 藍議員看好這時間點宣布
藍綠白積極備戰2026大選，新北市除了民進黨拍板、由立委蘇巧慧出戰，以及明確表態的民眾黨主席黃國昌、新北市副市長劉和然之外，就屬國民黨籍的台北市副市長李四川呼聲最高；而李四川本人也在22日受訪時再度重申立場，即「不排斥承擔責任」。李四川22日重申，雖然距離選舉還久，但「如果黨一定要我承擔，我不排斥」，被解讀為再次針對新北選戰的表態，加上輝達總部落腳北士科塵埃......風傳媒 ・ 17 小時前
台南烏樹林廢棄物暫置場大火延燒14小時才撲滅 環保局恐依空污法對自己開罰
台南市後壁區福安里與白河區秀祐里交界的一處空地為軍方土地，在丹娜絲風災後提供災民作為清理家園堆置垃圾的暫置區，由環保局暫時管理，自7月8日開始進場，累積超過25萬公噸垃圾量。堆積成山的廢棄物早引起附近居民不安，擔心釀災，一度有民眾反應數周前曾發生小火警，卻無...CTWANT ・ 1 天前
蘇巧慧可望11/26獲民進黨徵召 將正式參選2026新北市長
民進黨選對會日前決議，將向中執會建議，徵召立委蘇巧慧代表參選2026年新北市長。依黨內流程，蘇巧慧可望於26日獲正式徵召。據了解，蘇巧慧競選團隊幕僚年輕化，年齡都在30歲上下，且多從實習生做起，與其有極佳配合默契，將待蘇巧慧獲得正式徵召後，著手部署選戰策略及尋覓競選總部地點等。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 7 小時前
新聞傳真／消防系統出包、自治會亂收費 台北最大環南市場爭議連爆
台北市最大的傳統市場「環南市場」改建後狀況頻頻，上個月地下室突然發生火警，雖未造成傷亡，但有攤商向本刊投訴，指當天消防系統並未全面啟動，市場處官員卻在議會公然說謊，另一方面，自治會巧立名目向攤商收取上萬元的理貨費，市場處也裝瞎，嚴重侵害攤商與消費者的權益。投訴攤商除了呼籲台北市政府盡速改善消防系統，也希望好好整頓自治會，避免有心人上下其手。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
中藥本草文化節台北場 石崇良致詞 (圖)
為推動中藥文化傳承，增進民眾中醫藥知識文化及活絡中藥傳統產業，衛生福利部23日在台北大稻埕永樂廣場舉行「中藥本草文化節」活動，衛福部長石崇良（圖）登台致詞。中央社 ・ 12 小時前
H5N5人類染疫死亡 石崇良籲出國避免接觸禽鳥 (圖)
美國出現全球首例人類感染「H5N5型」禽流感喪生個案，衛福部長石崇良（圖）提醒民眾出國應避免接觸禽鳥類，降低感染風險。中央社 ・ 17 小時前
總統宣布成立兒家署 朝野盼整合業務與預算人力
賴清德總統日前宣布衛福部將成立「兒童及家庭署」，作為兒童照護的專責機關，並將強化醫療、早療到身心發展等面向，統整0至18歲兒少核心政策，推動全方位健康照護。對此，立法院朝野立委都表示「樂觀其成」，但期盼能釐清業務整併及預算、人力等配置。 近年政府積極推動兒少權益，政府逐步強化政策整合。為提升政策層級、整合跨部會資源，賴清德總統日前宣布於衛福部轄下成立「兒童及家庭署」，將從醫療、身心發展、家庭支持到早期療育全面深化，讓每位兒童都能獲得穩定、連續、系統性的照顧。 民進黨立委陳培瑜表示，總統成立「兒童及家庭支持署」，反映政府對兒少議題的重視，尤其近年虐童案、校園事件、早療與特教需求日益增加，更需有統籌機關整合醫療、教育與社福政策。 陳培瑜表示，兒少在各階段需求不同，她提醒政院及衛福部務必釐清跨部會分工，避免責任推諉，並可召開公聽會，聽取學者、民團與兒少代表的意見，協助制度完善落地。她說：『(原音)所以兒少署之後要回應的，其實是從...以0到6歲更多的是醫療、6歲到12歲是教育、12歲到18歲進入升學階段的教育，每一個階段孩子跟家長都會遇到不同的議題，但是過往是分散在各個部會，而且是比較低的層中央廣播電台 ・ 20 小時前
人工關節可能越換越糟？醫：掌握術前2關鍵 降低翻修機率
77歲林先生，去年因退化性關節炎接受人工膝關節手術，但術後卻出現膝蓋歪斜、反覆積水、行走困難等症狀，生活大受影響。後來他轉至台中慈濟醫院，接受關節中心骨科趙子鎔醫師診治，經電腦斷層精密評估，發現原手術關節角度偏差，導致軸線錯位。醫療團隊為他進行「人工關節翻修再置換」手術，重新校正角度與受力方向。術後第二天林先生就能下床走路，一個月後已能獨立回診，突顯接受人工膝關節手術患者，術前精準評估與手術規劃，才是避免治療失敗的關鍵。換人工膝關節非萬能 近1成患者術後仍不滿意趙子鎔醫師指出，對罹患膝蓋退化性關節炎的患者來說，人工膝關節置換並非一勞永逸，國內外統計發現，約有一至兩成病人，對治療結果不滿意，其中還有約1%至5%的病人，因角度偏差、骨質問題或受力不均，面臨得再次翻修手術的困境。像林先生這個案例，就正好是因人工關節未與身體重心軸垂直，才會造成術後步態歪斜、反覆發炎。術前評估＋精準導航 人工關節手術成功關鍵趙子鎔醫師強調，人工關節置換並非越快開刀越好， 為了避免「換關節比沒換更糟糕」的窘境發生，術前評估與精準規劃才是治療成功關鍵。他表示，現代關節手術已能利用電腦導航輔助，可在術前模擬骨骼角度與常春月刊 ・ 20 小時前
高雄秀傳一週年好熱鬧！南部三院區一起慶生 以更貼近民眾需求推動健康服務
【記者 王雯玲／高雄 報導】秀傳醫療體系南部院區高雄秀傳紀念醫院於今(22)日協同台南市立醫院及高雄市立岡山醫台灣好報 ・ 1 天前
中藥本草文化節 研磨藥材自己動手 (圖)
衛生福利部為推動中藥文化傳承，增進民眾中醫藥知識文化及活絡中藥傳統產業，23日在台北大稻埕舉辦中藥本草文化節活動，圖為參加民眾體驗使用傳統中藥研磨工具「藥船」將藥材碾碎成粉。中央社 ・ 12 小時前
烈焰沖天！台南後壁垃圾場暗夜起火 煉獄景象曝光了
即時中心／林耿郁報導台南後壁區驚傳垃圾場大火！用來堆置7月份丹娜絲風災廢棄物的「烏樹林暫置場」昨（21）晚不明原因起火，且火勢迅速蔓延，如今仍在延燒。有網友認為，這種規模的火警，很可能要花2、3天，甚至一周才能撲滅。民視 ・ 1 天前
台南烏樹林20公尺「廢棄物山」惡火 火光衝天恐延燒1週
台南市消防局於21日晚間9時許接獲通報，指出後壁區烏樹林營區內的大型災後廢棄物暫置場起火。現場火勢猛烈，約20公尺高的垃圾山全面燃燒，50公尺外仍可感受到強烈熱浪，不時還傳出爆裂聲。台南市環保局長許仁澤、立委賴惠員、後壁區長李至彬陸續趕往關切。許仁澤表示，目前重...CTWANT ・ 1 天前
強力追緝惡意偷倒廢棄物集團 高市警局48小時內迅速偵破
針對不法集團鎖定高雄市偏遠山區惡意偷倒垃圾廢棄物，檢警接獲高市府主動通報後立即展開偵辦，於短短2天內迅速逮捕11名涉案嫌犯。品觀點 ・ 1 天前
台南後壁深夜惡火 燒20公尺高垃圾山
台南後壁烏樹林丹娜絲風災廢棄物暫置場前晚8時發生大火，因堆置大量木材、樹枝等易燃物，火勢迅速延燒，造成2座近20公尺高「...聯合新聞網 ・ 13 小時前
台南後壁烏樹林暫置場大火 市長黃偉視察殘火處理
記者陳佳伶／後壁報導 台南後壁區烏樹林的丹娜絲風災廢棄物暫置場二十一日晚上發生大火，…中華日報 ・ 1 天前
吃消夜吃出一肚子氣！兩男黃湯下肚打一團
社會中心／馬聖傑、吳培嘉 新北市報導吃消夜吃出一肚子氣！新北市土城區，有兩名男子與朋友相約吃消夜，兩人喝了點酒，在馬路邊爆發口角，其中一人甚至掏出球棒威脅恐嚇！警方獲報到場，兩人還扭打成一團，場面相當混亂。一群人在騎樓吵吵鬧鬧，有人因此發生推擠爆發口角，沒想到其中一人掏出球棒，準備朝對方攻擊，兩人吵到一半三角錐還噴飛到馬路，路過的騎士嚇了一跳，想說發生了什麼事情，爭吵聲驚動附近居民報警處理。員警到場，只見兩名男子情緒還很激動，扭打在一塊，其中紅衣男子一度還想衝向員警，一旁的友人連忙拉住他，才沒有爆發二次衝突。吃消夜吃出一肚子氣！兩男黃湯下肚打一團。（圖／民視新聞）民視記者馬聖傑：「當時這群人喝完酒之後，其中兩人，就在這個十字路口打了起來，甚至連三角錐都成了攻擊武器。」事發就在新北市土城區，22號凌晨點多，雙方為何打了起來？39歲的周姓男子，與20歲的林姓男子，兩人本來就是朋友，當天與一群朋友相約吃消夜，結果酒喝多了兩人莫名爆發口角，林姓男子一氣下掏出球棒恐嚇，兩人拉扯下都被球棒打到頭，吃消夜吃出一肚子氣！兩男黃湯下肚打一團。（圖／民視新聞）金城派出所副所長江燦修：「警方到場後在場人等帶返所釐清，全案依社會秩序維護法偵辦。」雖然兩人酒醒後互不提告，只是看在一旁的朋友眼中非常鬧，好好的吃頓宵夜，最後鬧到進警局。原文出處：吃消夜吃出一肚子氣！兩男黃湯下肚打一團 更多民視新聞報導自撞護欄摔落邊坡！疑疲勞駕駛釀悲劇 女大生送醫仍不治驚悚！基隆男子宮廟參拜後 鞭炮藏腹部點燃炸飛亡她提議共度三人夜遭男友拒絕？ 47歲女子怒打男方臉遭控家庭暴力民視影音 ・ 11 小時前
古都台南將有「新風貌」！陳世凱宣布鐵路地下化明年將通車 台鐵新增2通勤車站
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導台南鐵路地下化工程如火如荼進行中，交通部指出，預估明年12月軌道切換至地下通車及啟用台南地下車站，台鐵也將新增林森站...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
台南後壁區烏樹林廢棄物暫置場火勢撲滅 一度影響14區空氣品質
颱風丹娜絲7月重創台南，災區復原棄置廢棄物的後壁區烏樹林暫置場昨晚（21日）發生大火，消防局動員25消防車、59人及2台無人機徹夜灌救至今天中午約14小時撲滅火勢。一度影響14個行政區空氣品質，台南市長黃偉哲今天也到場勘查，感謝相關局處支援灌救。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前