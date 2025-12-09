台南「無塑生活圈」再進化 市場、夜市一起推動輕盈日常

復華夜市民眾自備餐具參與活動並獲得優惠券響應無塑生活。（南市環保局提供）

台南市推動減塑行動已見成效，市府今年以「無塑生活圈」為主軸，從市場到夜市全面啟動源頭減量，希望讓「少一個塑膠袋、多一點友善地球」成為市民日常習慣。在各單位與攤商共同響應下，活動期間已成功減少超過十萬五千個一次性塑膠袋，相當於減碳一點零四七公斤。

北區開元市場、下營市場等共七十四家攤商，以及小北觀光夜市卅六家業者加入「台南減廢日」，祭出自備容器加量、折扣、贈品等優惠，吸引逾一萬一千人次參與。環保局也補助夜市業者提供一百四十組以上的重複使用餐具，讓環保不只是宣導，而是在地攤位端就能落實的行動。

市長黃偉哲表示，減塑不是大型活動才需要的特別行為，而是每位市民都能從日常做起的生活方式。市府將持續推廣「少用、自備、再使用」的理念，讓台南逐步走向更乾淨、負擔更小的城市環境。

環保局代理局長許仁澤補充，減塑的關鍵在「源頭少用」，呼籲民眾外出購物時攜帶環保袋或購物籃，不僅減少垃圾，也能減輕店家負擔。

明年起環保局將擴大「無塑生活圈」的合作範圍，引入更多市場、商圈與夜市，並建立更完整的重複使用容器循環系統。未來也將搭配智慧回收、數位集點等措施，並深入校園、企業與社區推動教育與實作，讓減塑成為市民更自然的生活選擇。