台南↔熊本啟航 市府率隊搭乘

台南直飛日本熊本航線23日首航，讓台南航空站暌違2年多再度出現國際固定航班。（洪榮志攝）

暌違2年、台南航空站再度出現國際固定航班！台南直飛日本熊本航線23日下午3時分55首航，搭機率幾乎滿載，讓空盪許久的航空站大廳難得人潮爆滿，市長黃偉哲也率市府團隊及台南觀光產業代表搭首航班機訪日。

台南航空站主任楊益瑞表示，台南航空站從民國100年核定開放國際航班以來，曾有固定航班往返武漢、香港、大阪、胡志明市等城市，但109年受疫情影響陸續停飛，直到112年10月6日越捷航空台南飛胡志明市後，就沒有固定航班進駐。疫情後雖有日本仙台、泰國清邁等航線，但多半採包機直航復飛。

虎航商務長許致遠指出，虎航經營的台日航線有35條，涵蓋台北、台中、高雄及台南等機場；虎航重視南部市場，開闢航線除盼帶動觀光旅遊，更因台積電在台南、高雄與熊本都設有廠區，期盼藉此航線串聯台日「半導體科技走廊」，深化兩地商務與文化交流。

黃偉哲認為，台南直飛熊本是疫後台南機場迎來的國際航線新里程碑，隨著台積電在熊本投資設廠，一期已量產、二期持續建廠中，未來產業鏈的交流將更加頻繁，加上台南本身又是觀光與高科技重鎮，直航有助深化產業與觀光往來。

觀光旅遊局長林國華強調，台南飛熊本航線每周二、五下午起飛，開啟日本旅客造訪台南最便捷的空中通路；緊接著，25日即將啟航的台南飛沖繩航線，更將深化台南與日本在海洋文化、節慶活動與旅遊等領域的連結。

昨天搭乘首航班機的翁姓男子說，平常在台北工作，以往要帶住台南的媽媽到日本旅遊，媽媽總是要先搭車到台北再一起出發，如今有了這條新航線，就可以換成他回台南帶媽媽出境，對老人家來說方便許多。但因航班下午出發，抵達熊本已是晚間，遊程的安排較為美中不足。