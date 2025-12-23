台南─熊本首航 近滿載

飛日本熊本航線二十三日正式開航，特地舉辦首航儀式，各界見證台南邁向國際觀光城市氣勢，並邀請九州人夢多擔任代言人。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

暌違兩年餘，台南往國外的航班再度啟航！「跟著台積電走」，市府與台灣虎航合作，台南直飛日本熊本的固定國際航班，二十三日下午三時餘順利起飛，搭機率幾乎滿載，市府也在台南航空站舉辦首航儀式，代表台南國際航空網絡再度升級，展現台南邁向國際觀光城市氣勢。

黃偉哲表示，「台南─熊本」航線是疫情後台南機場迎來的國際航線新里程碑，感謝虎航開闢台南直飛熊本與沖繩，讓南部民眾能就近從台南出入境前往日本；他直言，航線開闢不易、維持更難，期盼班班客滿，帶動台日交流升溫。

台積電在南科、高雄楠梓、熊本都設廠，除觀光客，也有商務客，也促成台南熊本航線開航，希望串聯台日「半導體科技走廊」。虎航商務長許致遠提及，虎航在台日航線共三十五條，虎航重視南部市場，也相中台積電效應。他坦言，該條航線開闢相當辛苦，因兩地都無法提供飛機加水、加油服務，導致需降載，至少減少載客四十席，備足回程油料；民航局長何淑萍也出席，感謝各方克服萬難完成，希望永續經營。

立委林俊憲此次也和黃偉哲一起飛往熊本，將拜會當地官員，他透露，正規劃東南亞線，陳亭妃也認為開航不易，希望雙方多交流，增進觀光效益。

此次許多台南人搶票出遊，在台北工作的翁先生說，以前至日本旅遊，母親都要先北上，有新航線換他南下，對出航時間較晚，認為美中不足；台南航空站主任楊益瑞表示，兩年多前的越南胡志明航線相當可惜，希望再開拓更多國際航線。二十三日報到櫃台因尚未有電子報到設備，易導致塞車。

來台第九十九次的日籍旅客山本先生，從日本熊本搭乘虎航直飛台南，入境後看見台南市長黃偉哲，興奮與其合照。（記者林雪娟攝）

搭乘首航來台的山本先生，十年前曾搭乘華航的台南大阪航線來台，並和時任市長賴清德合照，趕在黃偉哲登機前，兩人合照留念，這是他第九十九次來台灣，他將品嘗府城小吃、看風景，安排一日快閃行程，預計二十四日從高雄回到故鄉。