「台南—熊本」直飛航線啟航 黃偉哲率隊搭乘首班機赴日





台南直飛日本熊本自23日起每週二、五航線正式啟航！台南市政府與台灣虎航23日下午在台南機場舉行「台南—熊本」首航儀式，市長黃偉哲並於首航儀式後，率領市府團隊及台南觀光產業代表們搭乘首航班機飛往熊本，展現深化台日合作的決心。

市長黃偉哲表示，「台南—熊本」航線是疫情後台南機場迎來的國際航線新里程碑，感謝虎航開闢台南直飛熊本與沖繩，讓大台南約186萬市民，以及嘉義、北高雄地區民眾，都能就近從台南出入境前往日本，為南部民眾帶來更多交通便利。

廣告 廣告

黃偉哲指出，隨著台積電在日本熊本投資設廠，一期已量產、二期持續建廠中，未來產業鏈交流將更加頻繁，加上台南本身是觀光與高科技重鎮，直航有助深化產業與觀光往來。期盼台南—熊本及台南—沖繩航班班班客滿，帶動台日交流持續升溫。

「台南—熊本」航線自23日起由台灣虎航於每週二、五飛航，開啟日本旅客造訪台南最便捷的空中通路。日本旅客可直接從九州飛抵台南，深入探索這座以美食、古蹟與城市文化聞名的古都。

緊接著在12月25日啟航的「台南—沖繩」航線，更將深化台南與日本在海洋文化、節慶活動與旅遊等領域的連結，打造更完整的日本西南部便捷旅遊網絡。

更多新聞推薦

● 埔里日月迎賓公益園區開幕 全台最大地理立體模型亮相