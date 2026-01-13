台南 狼警誘毒逞慾 二審改判2年半

前嘉義市警察局第一分局竹園派出所已婚陳姓警員，被控提供喪屍菸彈誘騙女子吸食趁機性侵。二審期間因認罪並與女子和解，被台南高分院改判徒刑2年6月。（本報資料照片）

前嘉義市警察局第一分局竹園派出所已婚陳姓警員，假借辦案名義誘騙曾因查緝毒品案結識的成年女子到汽車旅館，並提供含第3級毒品依托咪酯的「喪屍煙彈」給對方施用，再趁女子反應遲鈍之際性侵得逞。一審否認性侵被判刑4年6月，案經陳員上訴改口認罪並與被害人和解，獲台南高分院減刑改判2年6月。

判決指出，陳男於民國113年2月間，因查緝毒品案結識一名成年女子後，雙方互留聯絡方式，還曾2度約砲。同年8月26日凌晨，陳男佯稱欲討論案件及尿檢問題，又邀約對方前往嘉義縣某汽車旅館碰面，該女子因有男友原擬拒絕，但想說去聽聽看對方說什麼才赴約。

廣告 廣告

不料，女子進入房間後，陳男即遞來含有依托咪酯成分的電子菸，誘導對方「嘗味道」，女子吸食後陷入意識模糊、反應遲鈍狀態，陳男見狀竟色心大起，不顧對方推拒，強行脫去她的衣物性侵得逞。事後女子憤而報警，揭發這起警界醜聞。

檢警調查發現，陳男不僅涉及性侵，平時行徑也十分荒唐，曾多次利用執勤機會，私自駕駛巡邏車接送友人或未成年兒子，藉此詐取加油費，還在申報加班費時虛報時數，意圖詐領公帑被發現。

另外，他更在逮捕通緝犯時，為掩蓋逃勤，竟在逮捕通知書上虛報逮捕地點，涉及行使公務員登載不實文書罪。但嘉義地院審理時，他僅坦承詐欺、偽造文書等罪，否認強制性交、轉讓偽藥罪，遭判4年6月。

陳男不服上訴，一改先前否認性侵的態度，轉而全部認罪，還與被害女子達成和解。台南高分院考量他已坦承全部犯行，且已補償被害人，符合刑法第59條「情堪憫恕」的減刑規定，撤銷改判2年6月。