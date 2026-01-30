台南 猥褻偷拍30女童遭訴 狼師羈押

台南市某安親班張姓老師猥褻30名女童，台南地檢署依違反兒童及少年性剝削防制條例等起訴。（本報資料照片）

台南市某私立安親班張姓男老師，從民國108年至114年9月間涉猥褻安親班內女童，觸摸下體、偷拍如廁畫面、撥開內褲偷拍性器等，地檢署指揮警方拘提張男到案，查扣手機、攝影機內偷拍影像，查出受害女童至少30人，30日依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴，移審後法院裁定羈押。

本案起因於某位受害女童於114年9月間，將遭受張姓老師猥褻的情形填寫於學校發的「性平學習單」，經學校報警，市警局婦幼隊報請南檢指揮偵辦，去年10月14日執行搜索拘提，扣押張嫌手機、攝影機等物，偵訊後聲押獲准。

廣告 廣告

檢警調查，張男從110年9月至114年6月間，利用安親班午睡、休息機會，以手伸入女童內褲或隔著內褲觸碰女童性器，或拉女童之手隔著褲子觸碰他的性器等，共對5名女童強制猥褻至少10次得逞。

他另自108年6月至114年6月間，將攝影機藏於安親班廁所、牆壁上的釣魚用冰桶內，連接手機App觀看拍攝女童如廁性影像，共25名女童受害；109年8月間他趁某女童午睡時，以手撥開女童內褲，持手機拍攝女童性器外觀共17張照片；111年3月3日他拍攝另一女童性器外觀2張照片。

檢警就扣案手機、攝影機進行數位鑑識與還原，反覆搜尋確認被害人影像，因犯案時間長達數年，受限於拍攝距離、角度、解析度以及部分影像遭刪除等因素，檢察官勘驗超過400張照片，比對出至少30名被害女童。30日偵結依違反兒童及少年性剝削防制條例等起訴，移審台南地院，法官裁定羈押。

教育局表示，接獲通報後立即會同社政、警政等展開跨局處行政稽查，並要求補習班即刻禁止張男到班，另同步組成調查小組著手行政調查。