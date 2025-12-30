台南 王世堅哼神曲挺陳亭妃 林俊憲車隊大會師掃街

民進黨立委陳亭妃（右）30日宣布將於元旦啟動「女力市長－鐵馬精神」活動，立委王世堅（左）也到場力挺。（黃世麒攝）

民進黨台南市長初選倒數，立委林俊憲首場「台南團結車隊大會師」30日從下營出發到麻豆掃街，近20名黨籍民代力挺展現黨內凝聚力；立委王世堅則公開力挺立委陳亭妃，不但改編哼唱他的暴紅神曲，還贈送1枚巨大「勳章」鼓勵陳，陳也宣布明年1月1日至1月11日橫跨台南37區展開鐵馬大串聯行動。

民進黨明年1月12日至17日執行台南市長黨內初選民調，預計21日由中執會公告提名名單，隨著選戰倒數，林俊憲、陳亭妃2陣營打得火熱。林連日站路口、掃市場，昨從下營的北極殿玄天上帝廟啟動車隊掃街。他說，以「下營」為起點別具意義，因台語諧音象徵「會贏」，終點選在麻豆是因過往民進黨在麻豆地區長期獲得高度支持，代表堅實的民意基礎與對未來的信心。

林說，選戰氛圍有如倒吃甘蔗、漸入佳境，內參民調支持度持續成長，已超越主要對手，展現基層累積成果；剩不到2周就要進入初選關鍵階段，台南已完成整隊，將分進合擊，把地方期待化為前進的力量，邁向初選勝選。

「每一個抹黑攻擊，都是陳亭妃的勳章。」被稱「扶龍王」的王世堅昨現身挺陳說，政治路上難免遭遇誤解、委屈與攻擊，但真正走得遠的人，從來不是靠聲量，而是靠能不能承受、能不能撐住。王還特別哼了他的暴紅神曲「從從容容、遊刃有餘；實實在在、堅定挺妃」，替陳加油。

陳亭妃則回應，這枚「勳章」信物是人民一起走過來的見證，她沒有龐大的資源可以一路安排歌仔戲、兒童劇團、多場強迫遊覽車動員的大型造勢活動，更沒有國民黨立委謝龍介的直播助攻，「但我有人民」，27年來人民監督著她，所有挑戰與磨練也都是人民陪她一步步走過來。