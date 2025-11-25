台南 環保局長：10天內 滅烏樹林殘火

台南市後壁區烏樹林暫置場自21日晚間失火，至25日已進入第5天，現場垃圾堆從7層樓高降至約3、4層，仍持續悶燒中。（曹婷婷攝）

台南市後壁區烏樹林暫置場火災持續悶燒，不僅燒出空汙和民怨，縱火、石棉瓦棄置等傳言也延燒到政壇，市府25日嚴正澄清、呼籲外界不要再轉傳不實內容。市議員盧崑福則要求環保局長許仁澤停職調查，許仁澤回應希望能在10天內撲滅殘火，若有問題會自我開罰。市長黃偉哲也強調，會調查究責。

丹娜絲颱風重創台南，各區陸續載運的拆除營建混合物、樹枝及土石磚瓦等災後廢棄物累計近30萬噸；其中，營建混合物約占2/3。烏樹林暫置場的廢棄物主要有綜合類（含廢家具）、磚瓦與廢樹枝等3類。

國民黨、民眾黨連日猛打，民進黨市議員李宗翰說，有民代將台南、高雄、台中類比，但台南這處垃圾是風災衍生，台中則是來源不明，藍白應哀矜勿喜而非幸災樂禍。

許仁澤昨下午會同消防局及高雄科技大學環境與安全衛生工程學系教授蘇崇輝現勘、說明救災進度。許仁澤強調，現場並無任何風災產生的石綿瓦，起火點在人到不了的地方，現場也有監視器，相關影像也已留存，將交由火調專家比對鑑識，管理疏失、起火原因等都將由第三方專業單位調查釐清。

原本垃圾堆高約21公尺、面積約1000坪，現已侷限到400多坪，持續移除、噴水、降溫，力拚10天內全面撲滅。

蘇崇輝認為，是否人為縱火還需進一步調查，但他認為縱火並不划算，後續處理會更棘手。

盧崑福批評環保局無力無能，要許仁澤停職接受調查。對此許仁澤說，管理有問題，他會自我開罰；黃偉哲也強調，會調查烏樹林垃圾山為何火燒山，也會把調查結果向市民說明，並追究責任。不過，市議員周嘉韋、李宗翰都認為，現階段應該先將事情處理好，再談究責問題。