台南 看板之亂掀波 綠議員設置減

民進黨市議員蔡筱薇爭取三連霸，身為林俊憲子弟兵的她，最新推出競選看板仍維持與林俊憲同框，一旁看板則是訴求成為台南首位女市長的陳亭妃。（曹婷婷攝）

國民黨新人李佳蓉將參選第五選區，近期矗立10多面與市長參選人謝龍介同框的競選看板，搶在過年這波返鄉潮，加深選民對她的印象。（曹婷婷攝）

年底大選逼近，往昔過年前已有一波拜年、競選看板林立，惟目前民進黨議員多無動靜，外界解讀是先前市長黨內初選「看板之亂」掀波所致。市議員林依婷說，選民對傳統人像看板愈來愈無感，預告將捨棄掛人像看板；市議員郭鴻儀近日架設拜年看板，他說，除非新人搶曝光，現任議員拚連任做好選民服務更勝看板宣傳。

近來不少眼尖民眾發現街頭選舉看板似乎較往年減少，除部分新人為爭取選民認識而陸續高掛看板，如國民黨新人李佳蓉初試啼聲投入第五選區參選，現已矗立10多面與市長參選人謝龍介同框看板。她說，過年有一波返鄉潮，希望加深外地遊子印象，為選情加分。

不過，多數拚連任議員目前掛看板比例偏少，尤其又以綠營更為明顯。預告接下來將捨棄掛人像看板的第九選區林依婷說，先前被詬病的「看板之亂」，凸顯選民對人像競選看板無感，她希望以自身做示範，捨棄人像看板、傳統文宣，傾向告訴大家哪些市政需要改變及未來想做什麼，打一場不一樣的選戰。

第十一選區議員郭鴻儀已高掛拜年看板，他說，連任議員不像新人必須搶曝光、加深選民印象，而有廣設看板的壓力，持續落實選民服務讓鄉親有感才是重點。第七選區議員朱正軒也說，勢必會精簡看板數量，以重要路口設置為優先。本屆意外落馬的第九選區前議員呂維胤捲土重來，陸續掛起看板，他說，畢竟非現任議員，必須讓鄉親知道「我要參選」，但看板數量不求多，有掛就好。

除競選看板數量較以往減，參選人看板「母雞」也各自表述。儘管民進黨確定由立委陳亭妃參選下屆市長，但第十選區東區蔡筱薇近來高掛「東區PLUS薇力加速」看板，仍與林俊憲同框；「挺妃派」前議員蔡旺詮回鍋參選東區，高掛與陳亭妃的看板，湧言會新人卓佩于則懸掛與王定宇的看板。

蔡筱薇說，她本來就是林俊憲子弟兵，拚初選民調過關，自然維持與林俊憲同框。不會特別另做調整。多名「挺憲派」議員也說，近期會陸續設置看板，但屆時會訴諸個人政績、政見選舉內容，不會與陳亭妃同框。