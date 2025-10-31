台南「粿仔王子」小吃撞名新聞事件爆紅！網友狂刷5星：老闆真預言家

台南小吃店「粿仔王子」撞名新聞事件，引起大量網友朝聖。 圖：翻攝自臉書

藝人粿粿被爆出與「王子」邱勝翊婚內出軌，兩人名字都成為熱搜關鍵字，意外讓一家台南隱藏美食瞬間爆紅，原因是小吃店名稱剛好叫「粿仔王子」，引來大量網友刷5星評論，並直言「老闆肯定是全場真預言家」，目前該店家Google評分高達4.9星。

由於粿粿與「王子」邱勝翊成為熱搜關鍵字，網友搜尋時意外發現台南市關廟區一家名為「粿仔王子」的小吃店，店名正好對應新聞事件，瞬間引來大量網友朝聖，並湧入Google Map狂刷5星評論，「美食不用偷偷吃」、「希望能吃到王子草仔粿」。

其實「粿仔王子」是關廟區的隱藏美食，是當地人經常光顧的小店，其中現煎米粿加蛋更是必點菜單，甚至有民眾買生米粿回家用豬油加蛋煎，如今店家因新聞事件而爆紅，使當地民眾擔心以後不好買。

如此特別的爆紅模式也讓網友笑稱「雖然紅起來的方式蠻好笑的，但是連在地人都推的話，肯定要先存起來日後來吃」、「還沒吃過，但有一天一定會去吃」，也有大量網友留下充滿創意的回覆「好吃的粿，不能只有王子吃到」、「服務好～不用偷偷的吃」。

