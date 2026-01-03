台南 綠初選焦土戰 林俊憲、陳亭妃溪北較勁

距民進黨台南市長初選民調日不到10天，立委林俊憲、陳亭妃3日不約而同在溪北地區造勢，2人都對勝出有信心。林下午在新營長勝營區舉辦溪北最大場造勢會，湧入6000名支持者；陳上午從東山持續第2天「女力．鐵馬精神」騎行計畫，強調自己民調已「8連勝」。國民黨台南市長參選人、立委謝龍介則持續拜訪基層，表示會將綠營民調結果當參考依據。

民進黨台南市長初選預計12、13、14日3天展開民調決勝，林、陳之爭僅剩不到10天，初選之戰已邁入焦土階段。林俊憲陣營計畫在新營、安南、佳里與永康區連辦4場大型造勢活動；陳亭妃則持續鐵馬騎行、繞行全市37區。

林俊憲4場大造勢首場昨在新營區起跑，除了民進黨多數台南市議員站台外，農業部前部長陳吉仲也到場力挺，現場湧入6000名支持者揮舞旗幟，營造溪北大團結聲勢。

林俊憲表示，坊間民調真假難辨，最相信的只有自己做的民調，民眾都感受得到他的民調一路攀升，唯一關注的目標就是黃金交叉。

陳亭妃昨在東山區持續「女力．鐵馬精神」全市37區騎行計畫，從東山碧軒寺出發，車隊繞遍東山、後壁、鹽水、柳營與新營區，猶如選舉車隊造勢，沿街揮手爭取民眾支持，聲勢浩大。

陳亭妃強調自己的民調已「8連勝」對手，堅持人民力量最大，將以鐵馬騎行展現行動力，並稱一旦市長人選出線，將扮演「桶箍」團結每1位議員，民進黨初選是1個階段，過了初選就是往前邁進。

謝龍介昨上午拜會基層，強調呼應市民改變的期待，晚間在永康區為台南市黨部舉辦募款餐會，至於對手初選民調結果，會當作參考依據。