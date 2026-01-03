台南 罰跪嘴塞臭襪 教練改判刑4月

台南高分院。（本報資料照片／洪榮志台南傳真）

台南市南英商工籃球隊前教練劉秀媓被控不當體罰，不僅要求未成年的女籃球員罰跪、罰站、不准睡覺，還將自己穿的臭襪子塞到球員嘴裡，並恐嚇「吐出來就死定了」。一審劉女否認犯行被依成年人對少年犯強制罪判刑5月，檢方不服上訴，二審她改口認罪，台南高分院改判4月，得易科罰金，可上訴。

判決指出，民國111年9月到112年2月間，劉女被控以不合理手段懲處女球員，包括罰跪8次、罰站3次、強迫球員把她們自己的襪子塞進嘴巴裡4次；她還因不滿球員的跑步表現，有一次更脫下自己穿的臭襪子塞進球員口中，威脅「吐出來就死定了」。

一審時，劉女辯稱某些言語只是口頭禪，處罰也是為了訓練球員，還說家長知情，但仍被判刑5個月，得易科罰金。

檢方上訴認為，劉女對球員所犯5項犯罪事實，應分別成立5個成年人對少年觸犯強制罪分論併罰，一審卻論之為總則加重，但依實務見解，應屬分則加重，加上劉女在民事訴訟程序從未到庭，難認犯後態度良好，一審僅量處得易科罰金的刑度，能否收矯治效果，令人質疑。

台南高分院指出，劉女各次行為時間甚為密接，且案發地點都在教練宿舍、球員宿舍等處，地點也相近，加上劉女都是因為對球員的球技表現不滿意而為，顯然出於同一主觀犯意，一審論以一罪並無違誤；至於劉女於二審坦承犯行，不能以她民事訴訟程序是否到庭，即認定她的犯後態度不良，撤銷改判4月。