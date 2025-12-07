台南 「美滿炸雞」插旗桃園環球A8 獨家「炸雞飯捲」每日限量開賣

【陳揚盛／綜合報導】來自台南開元市場、以亞洲風味結合創意味覺的 「美滿炸雞」，正式宣布北上插旗桃園環球A8，首度推出嶄新「炸雞速食店」概念。延續品牌自市集竄起的熱度、夜晚派對般的氣味記憶與鮮明視覺語言，美滿將市集文化的能量濃縮於精緻速食形式，為北部消費者帶來一場既熟悉又全新的亞洲炸雞體驗。

在地端掀起熱潮的美滿炸雞，以經典黑糖蜂蜜雞翅與辣薯泥雞腿迅速累積人潮口碑，2023年開幕至今，已成為市集圈最具代表性的「創新亞洲炸雞品牌」。品牌曾與知名電子音樂品牌「四四拍」、「國語作業簿」打造開元市場限定派對，把傳統市場轉化為深夜舞台，讓「吃炸雞」成為社群上自帶話題的文化事件。

美滿首間速食店以大面積亮粉色為核心視覺，搭配溫潤木質調語彙，呈現出品牌一貫的俏皮、街頭與溫度感。開放式視覺與吸睛的菜單燈箱，延續市集攤位的親切距離，同時以更洗鍊的方式轉化為商場空間。這不是一間普通炸雞店，而是一次將「市集 × 速食」重新定義的風景：鮮明、輕快、具品牌識別度，讓首次進軍北部的美滿自帶記憶點。

美滿炸雞的創辦人 Corey 擁有 15 年餐飲經驗，致力於打破傳統亞洲炸雞的刻板印象，以自家調製的多層次醬汁與更細膩的炸粉比例，讓炸雞有了更鮮明的性格。嚴選自濱江市場的「雞媽媽」生鮮肉品，精準掌控火侯，讓每一口都保有外酥內嫩、香氣四散的儀式感。即使冷掉，也依然好吃，這是美滿對亞洲炸雞的基本要求。

即日起開幕的桃園環球 A8 首店，將推出全台首款 「炸雞飯捲」。靈感來自 Corey 的旅行經驗，將亞洲飯捲的靈魂與美滿的酥脆炸雞融合成為嶄新形式：一捲握在手中的，是便利、創意，也是亞洲風味的再詮釋。此外，台南本店人氣話題「香菜炸雞」亦同步亮相。以香菜製成的獨家翠綠醬汁裹上酥嫩雞塊，每一口都是熱烈的綠香與喀滋聲，讓香菜控心動、非香菜控也難以拒絕。

慶祝桃園環球A8 店的開幕，美滿炸雞速食店除了限定限量的「炸雞飯捲」、台南本店的「香菜炸雞」，更集結了街頭市集最受歡迎的人氣品項炸雞柳、全品項炸雞、炸雞吐司/漢堡等。此次與新誥餐飲集團合作，為品牌帶來更完整的營運資源與多元視野，並規劃一年內於全台拓展 10 家店，將「街頭市集的亞洲炸雞熱情」帶給更多消費者。

