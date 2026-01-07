台南「老唐牛肉麵」僅開2年爆停業！吳宗憲、鹿希派父子回應了

鹿希派在台南經營的老唐牛肉麵，2年驚傳收攤，吳宗憲回應了。（圖／劉偉宏攝）

由吳宗憲斥資買下的台南「老唐牛肉麵」現由其子鹿希派擔任經營者，生意強強滾，同時老唐牛肉麵也進駐吳家台北東區咖啡廳，南北都可以嘗鮮。不料，7日卻傳出台南店疑似停業的消息，對此，吳宗憲也回應了。

吳宗憲本人表示：「嘿嘿厲害了，他們正在裝修，可能過幾天就好了，過幾天就可以吃到，不要擔心。」也直言牛肉麵生意很好，成績讓他很滿意，原來是虛驚一場。

鹿希派2024年接管老唐牛肉麵後，還被封「老唐牛肉麵第三代傳人」，不到2年時間，今卻被發現暫停營業。鹿希派經紀人表示：「目前台南老唐牛肉麵正在整修中，預計3月重新開幕，屆時將有非常優惠的活動回饋給老饕，正式開業前會先恢復外送及外帶服務，希望可以盡快再與大家見面。」

