台南 老外教柔術 英文授課受歡迎

台南市中西區樹林街二段一家巴西柔術館由加拿大籍總教練菲爾（Phil）（藍迷彩短褲者）帶著美籍教練基翰（Keehan）與英國籍教練一起授課，全英文教授兒童武術，家長趨之若鶩。（程炳璋攝）

雙語教學不僅在台灣校園受歡迎，還吹向武術運動，台南市1家有3名外籍教練教導的「巴西柔術」道館，兒童班幾乎以全英文授課，沉浸式教學意外令家長趨之若鶩，送小孩來運動兼學外語，新冠肺炎疫情後，兒童人數穩定成長。

位在中西區樹林街內的巴西柔術館，加拿大籍總教練菲爾20年前到台灣旅遊，原在補習班上班兼課，娶妻後在台灣定居，開始自學巴西柔術，8年前在台南市開課，因中文不流利，乾脆全以英語授課，反而成為特色，是台南市少見外語授課的武館。

巴西柔術是以「地面技巧」為核心的格鬥運動，強調技巧勝過力量，就算身材瘦小，也能靠技術控制比自己壯大的人，適合身型弱小的兒童學習防身。在台南算冷門運動，菲爾開館時，招生對象以成人為主，後來才開設兒童班。

武館以全英文教學招生，兒童班起初僅有外籍家庭的中外混血兒零星報名，在疫情期間更一度休館乏人問津，差點連房租也付不出來。疫後兒童班卻穩定成長，台灣家庭的小孩也來報名，多數小孩習慣直接以英文與教練對話，感受沉浸式外語練武環境。

巴西柔術的動作強調肢體高度互動，透過一對一對練改變東方小孩內向的個性，館內兒童多達30多人，人數與成人班相當。為了提升教學品質，菲爾再聘請美國籍、英國籍2名外籍教練，其中美籍教練因會中文，偶爾採雙語授課。道館內的小孩今年9月到日本參加世界柔術錦標賽奪冠，但多數家長讓小孩報名學習並非為了參賽得獎而來，能夠讓孩子享受運動樂趣時也沉浸在英語環境中，才是主要目的。