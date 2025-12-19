台南「耶誕搖滾演唱會」來啦！ 日韓歌手接力熱唱 動力火車、告五人都來了

【記者莊曜聰／台南報導】2025年即將進入尾聲，「2026台南好young」系列活動「耶誕搖滾演唱會」今（20）天將盛大登場，這次力邀日韓人氣歌手、團體登台熱唱，包括日本歌手川西奈月、宮崎薰，以及韓國人氣女團 UNIS 與歌手鄭恩地已經提前來台，南市府19日晚間在大員皇冠假日酒店舉辦媒體見面會，端出台南在地農特產與當季水果迎賓，展現台南的熱情與好客，讓她們豎起大拇指說「讚！」

台南市長黃偉哲表示，台南歡迎來自世界各地的優秀表演者，希望透過高品質的國際音樂演出，帶給市民、粉絲難忘的耶誕回憶，他也向日韓藝人介紹古都的人文底蘊與多元飲食文化，邀請大家停留期間多逛多玩、品嘗牛肉湯、鱔魚意麵等特色小吃，感受台南人的誠意與溫度。

日本歌手宮崎薰說，期待在充滿感恩與祝福的氛圍中與歌迷相聚，能夠在耶誕節前夕來台演出真的十分榮幸；首次造訪台南的川西奈月則相當期待這次演出，且早就聽過台南小吃名聲，很想多嘗一些；韓國女團 UNIS 現場大啖台南水果與珍珠奶茶，直說「麻西搭」（好吃），會轉化成活力在舞台上為粉絲帶來感動。

鄭恩地則說，很開心能提早與台南的粉絲共度耶誕，她也特別吃了台南牛肉湯，覺得非常鮮甜，留下深刻印象，黃偉哲最後送上象徵台南特色的蘭花絲巾給眾人作為紀念，希望藉由音樂與文化交流，讓更多國際朋友看見台南魅力。

「2026台南好young」搖滾耶誕演唱會今天登場，晚間6點在永華市政中心西側廣場熱力開唱，卡司包括金曲組合動力火車、天團告五人、鄭恩地、UNIS、川西奈月、宮崎薰、AcQUA源少年、JUD陳泳希、紫月光，並由台韓啦啦隊女神籃籃、李多慧擔綱主持，精彩可期。

日本歌手宮崎薰、川西奈月與台南市長黃偉哲互動。南市府提供

黃偉哲送給韓國歌手鄭恩地見面禮。南市府提供

