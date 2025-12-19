記者林昱孜／台南報導

「2026台南好young」系列活動首場「耶誕搖滾演唱會」將於12月20日熱鬧登場，日本歌手川西奈月、宮崎薰，以及韓國人氣女團 UNIS 與歌手鄭恩地已於19日陸續抵達台南，為演出進行準備。台南市長黃偉哲當晚於大員皇冠假日酒店舉辦媒體見面會，邀請國際藝人品嚐台南在地農特產品與當季水果，以美食展現台南的熱情與好客。

台南「耶誕搖滾演唱會」將登場 鄭恩地、UNIS大嗑在地美食（圖／南市府提供）

黃偉哲表示，台南十分歡迎來自世界各地的優秀表演者，期盼透過高品質的國際音樂演出，帶給市民與歌迷難忘的耶誕回憶。他也向藝人介紹台南豐富的人文底蘊與多元飲食文化，邀請大家在停留期間多走訪城市、品嚐牛肉湯、鱔魚意麵等特色美食，感受台南的誠意與溫度。

日本歌手宮崎薰表示，能在耶誕節前夕來台演出感到相當榮幸，也期待在充滿感恩與祝福的氛圍中與歌迷相聚；首次來到台南的川西奈月則對演出與城市印象充滿期待，並對在地美食產生濃厚興趣。韓國女團 UNIS 對台南水果與珍珠奶茶大讚好吃，也期待以活力舞台為粉絲帶來感動。

鄭恩地則表示，很高興能提早與台南歌迷共度耶誕，並特別品嚐台南牛肉湯，對其鮮甜滋味留下深刻印象。黃偉哲最後送上象徵台南特色的蘭花絲巾給藝人作為紀念，盼藉由音樂與文化交流，讓更多國際朋友看見台南的魅力。

★「2026台南好young」耶誕跨年系列活動：

※12/20（六）18：00﹣22：00搖滾耶誕演唱會

☆地點：永華市政中心西側廣場

☆動力火車、告五人、鄭恩地、UNIS、川西奈月、宮崎薰、AcQUA源少年、JUD陳泳希、紫月光。

☆主持人：籃籃、李多慧。

