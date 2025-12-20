台南 耶誕老人騎重機 助腦麻兒圓夢

台南市一群重機騎士發起為腦麻兒圓耶誕夢活動，騎士們20日全部打扮成耶誕老人一起聚集後前往腦麻家庭。（程炳璋攝）

多數兒童喜歡參加戶外耶誕派對，對一群腦麻兒來說卻苦於出門不便，錯失見到耶誕老人的遺憾，台南市一群重機車友20日扮成耶誕老公公，組成耶誕車隊上街，分頭到21名腦麻兒家中送玩具、糖果，製造驚喜，成為街頭吸睛的一股暖流。

台南市一群重機車友6年前成立「南人幫」車隊，「幫主」阿斌家中就有腦麻兒，每到耶誕節，能夠體會家長帶著腦麻兒外出不便，孩子羨慕參與戶外大型耶誕派對，去年起每逢耶誕前夕，就號召車友組成耶誕車隊，分頭到每戶腦麻兒家中送禮。

廣告 廣告

王姓媽媽懷孕時感染李斯特菌，女兒才29周被迫剖腹提早出生治療，卻因此併發腦出血與水腦症，一度送到北部醫院開腦。

只願相信女兒是發展遲緩，王媽媽留職停薪5年多，抱著女兒勤跑早療復健，偶爾還要跑學校處理孩子癲癇送醫，不曾抱怨。直到孩子3歲多，醫師開出腦麻診斷才接受事實，她終日以淚洗面，眼淚哭乾後只能往前看。

「我快抱不動她了...」眼見女兒今年9歲、體重漸增，卻只有右手右腳有力氣，左半邊身體全無知覺，上廁所、洗澡、上餐桌、睡覺都需要人抱，王媽媽只能纏上護腰、用盡氣力也要抱起孩子。

幸好，女兒個性開朗樂觀，王媽媽最希望她能夠學會扶著牆走路、自己移動，未來至少能夠生活自理，但她也明白這些目標遙不可及，哽咽的說，也許孩子會比自己早走，「希望自己比她多活1天」。

腦麻家庭平常都會組群組討論醫療問題，阿斌體會腦麻兒想看見耶誕老人，親手拿到禮物的願望，去年起發動車友一起出錢出力，買糖果、玩具，再扮成耶誕老公公，分組騎車帶給腦麻兒驚喜。

今年有30位車友響應組隊，分3組前往21戶腦麻兒家中，滿足孩子的夢想。有腦麻兒不捨耶誕老人離開，抓著禮物、拜託媽媽抱著自己追出門再看一眼，氣氛感人溫馨。