台南 舞小姐證詞反覆 男客性侵逆轉

李姓男子載舞小姐回家卻在車上「強來」，一審依強制性交罪重判5年，李男不服上訴，台南高分院認定僅犯強制猥褻罪改判2年2月。（本報資料照片）

李姓男子藉口開車載舞小姐回家，卻在車上「強來」，一審採信舞小姐指控，認定李男指侵得逞，依強制性交罪重判5年。李男不服上訴，台南高分院發現舞小姐在警方及偵審過程中，對有否遭性侵的供詞前後不一，最後根據她在警方初訊的證詞，認定李男僅犯強制猥褻罪改判2年2月，可上訴。

民國111年8月7日清晨6時許，李男向剛從舞廳下班的舞小姐表示要載她回家，之後就會給付積欠的檯費。舞小姐雖口頭拒絕，但李男仍強行將她拉上汽車，並無視對方拒絕、抵抗，強行撫摸其胸部、臀部、下體，還以手指插入陰道得逞，導致對方有左右腳踝扭傷、右膝鈍傷、左右手腕扭傷、右手腕擦傷等傷害。

偵訊及審訊時，李男都否認舞小姐指控，但因對方除檢具驗傷單，還截圖附上事後向友人陳述此事的LINE對話內容，一審傳喚舞廳工作人員作證時，也發現李男事後曾到公司說要談和解，並願意賠償1萬元，但因舞小姐不接受談判破裂。法官據此採信舞小姐指控，重判李男5年。

李男上訴否認強制性交，台南高分院發現舞小姐第一次向警方報案時，僅指認「他伸進我的內褲裡面摸到我下體外面，因為我把他的手拉起來，才沒有侵入我的下體裡面」，但在檢方偵查中，卻指控李男「有用手指前面一指節插進我的下體」，前後證述不一。

二審認為，李男對舞小姐強制性交或強制猥褻都有可能，但兩者罪責差距甚大，不能憑前後不一的證述即推定李男犯強制性交罪，改依強制猥褻罪判2年2月。