台南、苗栗接連發生隨機砍人案 警政署：強化勤務嚴防模仿效應

台南與苗栗分別於昨、今2日發生隨機砍人案，造成位民眾與員警，警政署於下午發布新聞稿肯定第一線同仁英勇果斷執法制止犯罪之作為，同時要求強化勤務作為嚴防模仿效應。

警政署外觀。（圖／翻攝畫面）

警政署指出，台南與苗栗警方面對突發暴力事件時，展現專業素養、即時採取強勢執法作為，迅速逮捕犯嫌以避免危害擴大，並重申警察執法尊嚴不容挑戰，面對暴力違法行為絕不寬貸，另提醒全體警察同仁執勤時，務必在確保自身與民眾安全的前提下維護治安。

警政署表示將加強公共場所巡邏密度。（圖／翻攝畫面）

警政署表示，年關將近為避免暴力事件發生，已通令全國各警察機關針對民生物資採買市場、大眾運輸場站等人潮聚集處所，增加巡邏密度，滾動式調整勤務以提高見警率，增加犯罪嚇阻力。

警政署強調，針對近期社會矚目案件，警方均於最短時間內排除危害，未來將持續精進勤務部署，並緊密與衛生、社政等跨部門機關橫向聯繫，深化社會安全網絡協調，確保案件通報、指揮與調度有效進行，以建構安全生活環境。

