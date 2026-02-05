台南、苗栗連傳持刀傷人！警政署加強春節治安 劉世芳曝3大工作主軸

農曆春節將至，行政院今（5）日召開院會由各相關部會提報春節期間強化執政措施，內政部長劉世芳說明，鑑於近期發生隨機襲擊案件，警政署將於2月9日晚間10時起至2月23日晚間12時止，實施「115年加強重要節日安全維護工作」，由全國各警察機關執行，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，執行各項勤務。

台北車站、台北捷運中山站2025年12月19日爆發隨機襲擊事件震撼社會，孰料台南市、苗栗縣近2天也接連傳出隨機傷人案，苗栗該案更有員警被砍傷、兇嫌則在警方開槍後不治，全國警察機關上緊發條。劉世芳今日於行政院會提報春節期間強化執政措施時指出，隨著農曆新年將至，已要求各警察機關盤點轄內各大眾運輸場站、景點、宮廟及舉辦燈會地點等人潮聚集處所，加強安全維護。

劉世芳說明，此次工作延續過往3大主軸，在治安平穩部分，採取「犯罪預防、偵防並重」的方式，著重維護金融機構安全及取締賭博犯罪為主；另在交通順暢方面，將針對易壅塞路段、景點，加強指揮疏導，以維持交通順暢，減少交通事故發生。而在民眾安心部分，將運用協勤民力資源，積極投入與治安、交通有關的服務，並視需要在人潮聚集處所設置機動派出所，以即時回應民眾需求。

劉世芳強調，為讓全體國民安心過好年，連假期間全國警察機關持續堅守崗位，24小時守護治安及維持交通順暢。她也提醒警察人員，執勤務必注意安全及身體健康，同時為維護警察人員權益，已請各縣市警察局事先規劃春節連假勤休，讓輪值員警提前安排返家團聚的交通工具，並向所有員警的家人致謝；此外，她也請各地方首長要嘉勉辛勞執勤的警察人員，作最堅強的後盾。

高度重視台南、苗栗傷人事件 警政署：肯定警察果斷執法

另一方面，有關台南市3日、苗栗縣4日接連發生傷人事件，警政署昨日發布新聞稿表達高度重視。警政署表示，對於第一線警察人員在案發後英勇果斷執法、即時制止犯罪的作為，給予高度肯定，並對受傷人員表達關懷與慰問。為了確保社會安定，警政署已要求各級警察機關強化勤務作為，嚴防模仿效應，落實保障國人生命財產安全。

警政署讚許，台南、苗栗的警察人員在面對突發暴力事件時，均展現專業素養、即時採取強勢執法作為，迅速逮捕犯嫌以避免危害擴大，充分展現訓練成效。警察執法尊嚴不容挑戰，面對暴力違法行為絕不寬貸，另請全體警察執行勤務時，務必在確保自身與民眾安全的前提下，維護社會治安。

警政署也說，適逢年關將近，為避免此類暴力事件再發生，已通令全國各警察機關針對民生物資採買市場、大眾運輸場站等人潮聚集處所，增加巡邏密度，滾動式調整勤務以提高見警率，增加犯罪嚇阻力。針對近期社會矚目案件，警方均於最短時間內排除危害，展現打擊暴力犯罪的決心；未來將持續精進勤務部署，並緊密與衛生、社政等跨部門機關橫向聯繫，深化社會安全網的網絡協調，確保案件通報、指揮與調度有效進行，以建構安全生活環境，讓全國民眾安心過好年。

