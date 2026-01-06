台南 葉志仙回起點 憶玉光少棒隊榮光

半世紀前，台南縣第2屆委員會盃少棒賽決賽由地主隊「玉光少棒隊」奪冠，現場湧入逾萬人觀賽，盛況空前。前奧運棒球銅牌國手、杜哈亞運棒球金牌總教練葉志仙即出自玉光少棒隊，他5日偕玉光隊友走進噍吧哖文化園區參觀老照片展，回憶少棒歲月話當年，現場工作人員直呼見證「活生生在地棒球史」。

台灣棒球名人堂日前公布民國115年新增名人候選名單4人，其一就是葉志仙。現年67歲的葉志仙，是玉井糖廠棒球場啟蒙代表人物，他於60年代表台灣出征世界少棒賽奪冠，73年成為洛杉磯奧運棒球銅牌國手，寫下台灣一級國際賽事歷史紀錄，95年以總教練身分率領國家隊奪下杜哈亞運棒球金牌，長年為台灣棒球寫下重要篇章，其成就也成為展覽最具象徵意義的時代縮影。

噍吧哖文化園區近期完成展區改造與內容更新，全新推出「玉井製造」與「勇闖噍吧哖事件」常設展覽，上月20日舉辦「玉井棒球夢」講座，由成大歷史系副教授謝仕淵主講，他提到玉井國小棒球隊用「玉井隊」之名都打不到冠軍，後來改名為「玉光」，果然屢戰屢勝，另也提到當時玉井人對棒球很狂熱，球隊出去比賽都有計程車司機免費載送。球隊練球時，早上和寒暑假都會有人特地準備點心。

葉志仙獲邀出席這場講座，得知有此展覽，5日特地號召昔日隊友們回到玉井，時隔半世紀再回到昔日打棒球的起點聚首話當年，別具意義。當天包括陳傳賢、方木全、江榮輝、溫金明與方忠雄等棒球前輩齊聚一堂，眾人也在展示昔日打球身影展板前合影留念。

館方表示，園區改造後的新展覽以地方產業與歷史事件為主軸，其中「玉井製造」聚焦糖廠、油礦與愛文芒果三大產業，展覽也聚焦呈現60年代超強棒球隊「玉光棒球隊」，呈現比賽盛況、遊街慶祝等影像畫面。

館方提及，玉井糖廠將原本菜園闢建為棒球場，提供在地少棒隊練習與比賽，當時引發熱潮，期待玉井在台灣棒球史的角色被重新看見。