台南 蔡淑惠離席 議員九選區3人搶位

台南市議員第九選區（安平區、南區）應選6席，現任國民黨、民進黨各3席。鑑於國民黨籍「八連霸」市議員蔡淑惠因詐領助理費案被判有罪，明年恐將無法登記參選，不僅讓尋求連任及交棒兒子參選的其他5名議員「減壓」，也讓蔡淑惠的缺額成為新人競逐的標的。

本屆第九選區市議員，民進黨林依婷、李啟維、周麗津及國民黨盧崑福都打算爭取連任，因4人問政表現優秀，基層服務也相當扎實，外界普遍認為他們的連霸之路應該不成問題。

該選區最高票的國民黨林美燕已經擔任6屆議員、2屆里長，她為陪伴夫婿養病，計畫交棒給43歲的兒子葉翰勳。長期在民間企業服務的葉翰勳，從小看著母親四處奔波為民服務，自認有能力擔下重責，毅然決定辭去航運公司總經理的職務接棒參選，選情也相對穩定。

至於蔡淑惠的缺額，目前競爭眾多。其中，民進黨籍賴系前市議員呂維胤、曾任教會牧師的李伯利、國民黨籍陳冠諭等3人，都有機會出線。

呂維胤曾是賴清德總統擔任立委時的特助，當選過2屆市議員，本屆競選連任雖以1020票之差成為「落選頭」，但因持續在政壇耕耘，加上賴系光環加持，重返議場機會不低。

曾經參選2020立委、2022台南市議員失利的李伯利，兩度參選得票數都超過5000票，實力並不弱，加上他積極關切社會事務，且以無黨籍身分參選，有利爭取中間選民的支持出線。

陳冠諭則在經營事業有成後決定參選議員擴大為民服務，由於他已經加入國民黨，如果能夠再獲得蔡淑惠人馬的鼎力支持，也有望取代藍營在此區的第三席。