台南「蔥蔥農農、游刃有魚」2/8登場 紅蔥魚丸、虱目魚碗粿限量送

台南北門傳統美食紅蔥虱目魚碗粿。(記者楊金城攝)

〔記者楊金城／台南報導〕紅蔥頭、虱目魚都是台南北門的特色農產，紅蔥頭的早蔥今年跌價，銷路有限，北門區農會結合2特產，將在2月8日舉辦「蔥蔥農農、游刃有魚」農產行銷活動，紅蔥頭美食包括紅蔥魚丸、紅蔥虱目魚碗粿、紅蔥獅子頭、紅蔥乾拌麵、紅蔥肉燥飯、紅蔥虱目魚酥現場限量發送，也有紅蔥頭食譜教作，希望在農曆春節前衝高紅蔥頭的買氣。

全國紅蔥頭種植面積約1200公頃，台南市占85%全國第一，主要產區在安南、七股、北門及學甲，其中北門紅蔥頭面積約150公頃，從1月至農曆年前是早蔥採收季，應付年節市場需求，加工為主的晚蔥則在年後採收。

北門區農會說，紅蔥頭種植期從去年9月以來因少雨高溫，產量估約減少4成，目前的早蔥又碰上盤商去年的紅蔥頭存貨多，還未銷售完，導致本期收購意願低，出價收購也只有在1台斤20元上下，造成紅蔥頭量少卻價跌現象；陳姓蔥農說，早蔥生長較差，品質不如以往也影響賣相。

為衝高紅蔥頭的銷售，北門農會結合另一特產虱目魚8日將在農會前舉辦「蔥蔥農農、游刃有魚」農產行銷活動，北門虱目魚養殖超過1000公頃，雖然是產季尾聲，目前產地價仍有1台斤60元的池邊價格，農會家政班媽媽並利用農會產品紅蔥虱目魚酥研發出紅蔥魚丸、紅蔥虱目魚碗粿、紅蔥獅子頭、紅蔥乾拌麵、紅蔥肉燥飯等美食，8日將限量發送分享。

8日活動中也安排紅蔥頭植物染、蔥香雪Q餅DIY、紅蔥虱目魚碗粿、紅蔥獅子頭教作，並有剪蔥體驗活動、青農農產市集，希望北門農漁產在春節前衝高買氣。

台南北門特色農產紅蔥頭，今年早蔥量少價跌，銷路有限。(記者楊金城攝)

