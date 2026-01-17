台南 藏匿女兒3個月 父判入獄

林姓男子不滿前妻結交同性伴侶，將幼女藏匿在彰化家中長達3個月。一審依略誘罪判刑6月並諭知可易科罰金，案經上訴後，台南高分院採納檢方見解，雖仍判刑6月，但撤銷易科罰金的諭知。（本報資料照片）

林姓男子不滿前妻離婚後結交同性伴侶，竟私自將未滿2歲的幼女帶回彰化家中「藏匿」3個月，更無視法院多次下達強制執行命令，直到警方登門才讓母女團圓。一審依略誘罪判刑6月並諭知可易科罰金，案經上訴後，台南高分院認為，略誘罪依法不得易科罰金，雖仍維持6月徒刑，但撤銷易科罰金的諭知。可上訴。

判決指出，林男與妻子民國112年協議離婚，雙方約定由女方擔任女兒的主要照顧者，林男每月可定期探視2次。不料，前年12月林男接走女兒後，竟未依約送回，反而切斷所有聯繫，將幼女「藏匿」在彰化住處，讓前妻心急如焚四處奔走求援。

經前妻聲請強制執行，法院曾三度核發執行命令，嚴令林男交人，但他始終置之不理，最後法院民事執行處會同警方強制登門，才在彰化尋獲遭藏匿3個月的幼女。

庭訊時，林男辯稱，他發現前妻未妥善照料孩子的牙齒健康，且前妻與同性伴侶同住，恐導致幼女產生「性別認知偏差」，他出於「子女最佳利益」，才將女兒帶回親自照顧，並無惡意。

不過，台南地院強調，同性婚姻在台灣已合法化，不能單憑同居人的性向，就認定照顧不適任；且經調查，前妻在照顧期間多次帶女兒就診、接種疫苗，生活紀錄良好，並無疏忽情事。林男若對照顧方式有異議，應透過法律程序爭取改定監護權，而非私自將孩子「納入實力支配下」，斷絕生母與女兒的聯繫。

一審依略誘罪判處林男徒刑6月，並諭知可易科罰金。但檢方上訴主張，略誘罪法定最重本刑為5年以上，不符易科罰金的法定要件；台南高分院採納檢方見解，雖仍判刑6月，但撤銷易科罰金的諭知。