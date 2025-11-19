台南 藝文搖籃 永康社教中心 展覽檔期全滿

永康區是台南37區中唯一設置社教場館的行政區，也是少數結合大型展演場所及公共圖書館的公立場館。前年斥資逾2億元整修，定位為「藝文搖籃」，1樓展覽空間開放申請展覽，今年推出11檔展覽，並同步開設118堂人文美學研習課，成功吸引鄰近民眾走進來上課、看展。

永康社教中心前年12月重新啟用，但因先前經歷長達2年整建而未對外開放，優化升級後反而一度閒置。永康區公所今年初完成1800萬元空調改善工程，全方位完備硬體設施後，為鼓勵、帶動民眾走進來，發想何不倡議庶民藝術？1樓展示廳開放申請辦理展覽，通過審核就可以展出。

永康區長李皇興說，展覽規畫為1年固定一檔邀請展，並保留2個月檔期，主要展出上課學員作品，其餘皆為申請展，每次展出為期3周。一開始拋出這個構想時，其他同仁還質疑「真的會有人來申請嗎？」結果檔期全數滿檔。

最特別之處在於，為了讓有心要舉辦展覽，但可能不熟悉如何策展、布展者，也能了解如何策畫展覽，還邀請專家授課指導。

李皇興說，藝術家培養過程中，規畫展覽是需要練習的，但目前少有這樣的公共空間可以提供他們預先練習。永康社教中心不只空間大小適中，展館使用也相當彈性，可提供藝術家與展品有一處適切的展示環境。

永康區公所指出，永康區人口稠密，雖然沒有文化中心，但社教中心紓解台南市區日漸飽和的展演設施使用率，未來目標也朝向培養素人、庶民藝術家努力，並持續推動社教館成為社會教育場域，營造這處空間成為「藝術家的起點」。