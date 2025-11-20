台南一藥膳麻油雞店免費續湯 可喝800次喝到飽

南部中心／曾虹雯、謝耀德台 南市報導

天氣變冷，一碗熱呼呼的麻油雞湯，暖心又暖胃。台南東區就有一家藥膳麻油雞，每天採用當天限宰台灣雞和麻油及中藥熬煮，因為就在學校附近，很多學生愛喝湯又不好意思開口，老闆乾脆開放無限加湯，讓顧客都能喝飽。甚至掛上免費加湯800次的布簾，就是不怕你喝。喝到飽的麻油雞湯，一起看看。

老闆霸氣開放加湯，掛簾直接印著"加湯800次"。（圖／民視新聞］

各種中藥熬煮的麻油雞湯頭，滿滿一大鍋散發誘人香氣，採用台南西港在地麻油，加上當天限宰台灣雞熬煮，天冷來上一碗，暖心又暖胃。脆甜高麗菜當底，鋪上大塊雞腿和雞肉。位在台南東區的藥膳麻油雞，因為就開在學校附近，擔心學生吃不飽，老闆霸氣開放無限加湯，窗邊掛簾和制服背上更直接印著"免費加湯800次"，就是不怕客人續湯。顧客說至少要加三次，因為湯頭很好喝，喝了會暖。為什麼會免飯加湯？老闆說，有的客人可能愛喝湯喜歡喝湯，加湯加到兩次三次會不好意思，還會詢問說可不可以再加湯，我就跟年輕學生朋友講說，我們八百次內就是免費加湯。

台南東區的藥膳麻油雞湯店，老闆霸氣開放加湯。（圖／民視新聞）

用長糯米炒到收乾水分，再加入米酒製作成的古早味麻油糯米雞飯，再放上一顆現煎的麻油煎蛋，超級滿足。擔心部分學生難以接受米酒，麻油雞湯特別加上藥膳調和，用甘味中藥取代厚重酒味。老闆說藥膳是太太當初做辦桌的時候，就是流水席她的一項菜色，天氣冷當然喝熱湯的人比較多。還沒到營業時間店們口前就排滿長長人龍，等不及要大快朵頤。熱呼呼的麻油雞湯，喝上一口全身都暖了起來，不怕客人喝，只怕喝不飽，儘管物價飛漲也依舊無限供應，要讓客人喝在嘴裡暖在心裡。

原文出處：台南藥膳麻油雞店免費續湯 可喝800次喝到飽

