台南 詐騙近億 政二代顏大鈞延押2月

「政二代」顏大鈞（中）涉詐騙9000多萬元，他聲請具保停押以便和被害人當面調解，被法官駁回，裁定延押2個月。（本報資料照片）

台南市前副市長顏純左四子顏大鈞被控打著「政二代」光環，以投資工程標案、當鋪、二手超跑等詐騙吸金9198萬餘元，被依詐欺罪起訴後法院裁定羈押，未禁見。他日前以要和被害人協商還債事宜，請求交保停押。法官認為他有逃亡紀錄、犯罪行為重大，談和解不一定要不在押狀態，裁定自11月14日起延押2個月。

顏大鈞向法官聲請表示，他在家人協助下，已陸續與3名被害人協商還債完成調解，分期還債來取得被害人諒解；但尚有梁姓被害人損失5000多萬元，李姓被害人損失約2000萬元，金額較龐大且相關細節複雜，希望法官准予交保，讓他可以與被害人當面協商。

顏大鈞起訴移審後，法官認定，他涉犯詐欺嫌疑重大，自承未居住在戶籍地，又刻意居住在不知地址的租屋處，更曾試圖出境，有逃亡之虞，起訴後被裁定自8月14日羈押至今。

法官在聽取檢、辯雙方及顏大鈞說法後，認定他涉犯詐欺犯行重大，且案發前，他自今年4月即失聯，同年6月申辦新手機，企圖搭機出境，因境管而未果。

另在偵訊中他也承認是要躲債，仍有逃亡之虞。且他審理中對案情所供前後有多處不一，與證人所述有相當的落差，若准予具保，他將來配合到庭應訊的可能性甚低，羈押原因及必要性仍繼續存在。

法官認為，顏大鈞有逃亡之虞，在未禁見情況下，他的家人已幫他和3名被害人和解，可見本案和解非以他不在押為必要；尚未和解的被害人所涉金額甚高、是否能和解還未定，他所謂無逃亡理由及動機、無繼續羈押必要、希望具保等詞，均無可採，裁定自11月14日起羈押2個月。