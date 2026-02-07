台南「警界彭于晏」進旅館借女性關係人廁所借到天亮 ? 警紀調查過程曝光

〔記者王捷／台南報導〕台南警二分局黃姓警員號稱「警界彭于晏」，縱放廖姓酒駕男的石姓女友，未開酒駕連坐罰，還跟進旅館5小時，調查人員曾質問黃員與石女是否有「不當關係」？黃員只承認借廁所，避開對價關係，但仍被台南地檢署起訴圖利。

黃員去年6月22日凌晨2時許在台南中西區執行擴大臨檢，查獲廖男騎普通重型機車載石女，廖男酒測值0.49。依規定，同車乘客如不符特定例外，應連坐開罰6000元。

但是，石女離開派出所返旅館後，在旅館門口再度遇到剛退勤的黃員，兩人聊天後於清晨5時7分許進入石女房間，直到上午10時42分許才一同步出，黃員隨即騎車離去。

廣告 廣告

相關調查人員指出，廖男不甘心自己被取締，黃員還到兩人旅館，當時廖男拿出黃員進出旅館的畫面，還有石女的錄音向警方檢舉，由於證據齊全，加上黃員曾是在一年內因取締酒駕、毒品獲得上千支嘉獎，曾被譽為「戰神」，一開始內部以為是刻意設局，但調查廖男與石女的背景後，沒有設局的跡象，兩人的工作背景也單純。

黃員被檢舉後，先由內部調查，再由督察單位接手，全案的核心都在「黃員到底去石女房間做什麼？」但無論如何輪番訊問，黃員都稱是去廁所、聊天，後來調查人員直球質問，黃員是否與民眾有發生不當關係？要說實話讓長官放心，並對外說明，以免後續再有檢舉，讓整體警察形象受損，但黃員說法一致。

內部指出，黃員所作的調查筆錄都避開了「對價關係」，雖然黃員僅坦承借廁所與聊天，不過光是沒開石女罰單，就涉及圖利罪。

檢方另指，黃員同日用手機拍下廖男身分證與酒精測定紀錄表，傳到家庭群組及友人張女，之後又翻拍偵查報告傳送張女瀏覽，認為涉及偵查秘密與個資不當利用，依圖利、違法利用個資及洩密等罪嫌起訴，並請求沒收扣案手機。

【看原文連結】

更多自由時報報導

高雄50歲男深夜躺匝道 3車連續輾斃嚇爆

獨家》縱放酒駕連坐女副駕還跟進民宿 台南帥警停職起訴

手刀對獎！2/6大樂透、今彩539、3星彩、4星彩獎號出爐啦

共諜剋星陳舒怡 揪辦退役中將

