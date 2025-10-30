台南 議員化身黃仁勳 擘劃AI願景

台南市議員黃肇輝長相神似輝達執行長黃仁勳，30日在台南市議會總質詢時，他特別穿上黑色皮衣的「黃仁勳經典造型」質詢市府在AI應用與相關產業帶動不足，要求市府應讓AI科技真正成為市政管理與民眾服務的助力。

黃肇輝說，常被選民說他長得像黃仁勳，他覺得還好，沒有很像；黃仁勳是世界級AI教父，且出生台南，實在讓他覺得與有榮焉。

黃肇輝指出，台南市府推動智慧城市的進度落後，連1999市民服務平台都沒有AI化，沒有AI就很「BI」（台語：悲哀）。市府除交通局有較多的AI應用外，但其實更應加強各局處之間的資料庫整合與應用。

例如，在AI科技招商部分，應從整體角度出發，形成台南科技產業聚落優勢，像永康創意設計園，至今尚未聽到市府預計邀請哪些企業進駐，應盡速明確規畫，這不僅攸關園區未來方向，更影響永康地區整體經濟發展。

針對市民最有感的「AI科技執法」，黃肇輝認為制度本身有助於管理與查驗，他提醒市府「科技的存在，不是為了監督人民，而是為了讓人民的生活更便利、更安全。」

台南市教育局今年主辦的「智慧城市AI機器人全國賽」，首度開放全國報名，卻有家長陳情指出比賽流程與檢核不夠透明，黃肇輝建議市府應讓比賽過程公開、公平，避免外界誤會。

教育局回應，AI機器人比賽依實施計畫規定辦理，維護競賽公正與合理性，並非臨時修改規定。若參賽學生對判決有疑義，得依實施計畫於30分鐘內填寫申訴單，確保比賽權益。

針對永康區長年的交通阻隔問題，黃肇輝建議市府可大膽做夢，研議將永康段高速公路高架化，打通東西交通動線，改善塞車及涵洞淹水問題，讓永康區生活環境與交通更便利。